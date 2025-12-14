Assine
Praias artificiais conquistam cada vez mais adeptos; veja algumas pelo mundo

Redação Flipar
  • Surf Ranch - Califórnia - EUA. O famoso surfista Kelly Slater é o responsável pela criação da maior piscina transformada em praia de ondas artificiais do planeta.
  • Fica na Califórnia e possui um sistema de ondas gerado por um conjunto de barragens e motores submarinos. Foi, aliás, sede de etapas da WSL (liga mundial de surfe) em 2018, 2019, 2021 e 2023.
  • Fica a cerca de 160 km do Oceano Pacífico e deve receber, também, as competições de surfe nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.
  • Em 2006, o 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater, idealizou junto ao cientista e engenheiro Adam Fincham a criação da
  • Após vários testes, foi finalizado, em 2015, o protótipo de uma piscina em escala real no Surf Ranch, que gerava ondas com cerca de 2,4 metros de altura.
  • Até que, no dia 5 de dezembro deste mesmo ano, Slater surfou a primeira onda em sua piscina. Em 2017, recebeu atualizações, com a criações de ondas tanto para a esquerda, quanto para a direita.
  • The Wave - Bristol - Inglaterra. Localizada no Reino Unido, é a segunda praia de ondas artificiais do mundo. Foi projetada para ter ondas perfeitas destinadas a surfistas de todos os níveis de habilidade.
  • The Wave foi aberta ao público em outubro de 2019, contendo o primeiro modelo de tecnologia de Wavegarden Cove. Com apenas um clique, são gerados mais de 30 tipos de ondas: tubulares, à esquerda, à direita, lentas e rápidas
  • The Wave precisou fechar por quatro meses por conta da pandemia da Covid-19, reabrindo em julho de 2020.
  "Ter que fechar as portas dias antes do feriado de Páscoa e perto da alta temporada foi bem difícil. É realmente emocionante ter uma data de reabertura", disse Nick Hounsfield, responsável pelo local, à época.
  • Urbnsurf - Melbourne - Austrália. Em abril de 2016, a empresa Urbnsurf anunciou que iria construir uma piscina de ondas nos arredores do aeroporto de Melbourne, na Austrália. Segundo a companhia, o custo previsto era de 28 milhões de dólares.
  • Foi a primeira Wavegarden com tecnologia The Cove construída no mundo. De acordo com a empresa, a piscina pode liberar 1000 ondas de até 2 metros a cada hora.
  • A Urbnsurf também revelou que a construção gerou 300 empregos temporários, injetando 267 milhões na economia local pelos anos seguintes.
  • Com duas partes divididas, o canto mais distante é para os surfistas mais habilidosos.? Já o lado interno da piscina tem ondas mais suaves, ideal para surfistas aprendizes.
  • Infelizmente, no dia 31 de julho de 2024 um homem de 70 anos veio a falecer no local. Segundo jornais da Austrália, o homem caiu da sua prancha e não mais conseguiu sair da água.
  • O homem foi retirado por um salva-vidas, que tentou reanimação cardiopulmonar. Ele foi levado para o Hospital Concord em estado crítico e acabou por falecer pouco tempo depois de chegar.
  • Boa Vista Village Surf Club - Porto Feliz (SP) - Brasil. Já imaginou surfar no interior? Pois bem. No Boa Vista Village Surf Club, em Porto Feliz (SP), é possível.
  • A piscina tem uma área de surf de 220 metros de comprimento, o que permite ondas de até 22 segundos, e conta com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines.
  • Em 2023, o local ganhou mais notoriedade ao receber Ítalo Ferreira, brasileiro campeão olímpico em Tóquio, nas Olimpíadas de 2020. O medalhista de ouro convidou ninguém menos que o ator Chris Hemsworth, que interpreta o herói
