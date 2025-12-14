Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Entenda as roupas das mulheres muçulmanas

RF
Redação Flipar
  • Hijab – O hijab é o tipo mais conhecido, sendo usado por milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo. Trata-se de um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e, em alguns casos, os ombros.
    Hijab – O hijab é o tipo mais conhecido, sendo usado por milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo. Trata-se de um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e, em alguns casos, os ombros. Foto: Hijabis4ever /Wikimedia Commons
  • Essa vestimenta deixa o rosto totalmente visível, permitindo fácil identificação da pessoa. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser adotado tanto por tradição quanto por escolha individual.
    Essa vestimenta deixa o rosto totalmente visível, permitindo fácil identificação da pessoa. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser adotado tanto por tradição quanto por escolha individual. Foto:
  • Niqab – O niqab cobre o rosto inteiro, permitindo apenas que os olhos fiquem à mostra. É bastante associado a práticas mais conservadoras em países como Arábia Saudita e Iêmen.
    Niqab – O niqab cobre o rosto inteiro, permitindo apenas que os olhos fiquem à mostra. É bastante associado a práticas mais conservadoras em países como Arábia Saudita e Iêmen. Foto: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons
  • Muitas mulheres que usam o niqab afirmam que ele simboliza devoção e obediência às regras religiosas. Para outras, porém, é visto como um símbolo de repressão, já que reduz a visibilidade e a interação social.
    Muitas mulheres que usam o niqab afirmam que ele simboliza devoção e obediência às regras religiosas. Para outras, porém, é visto como um símbolo de repressão, já que reduz a visibilidade e a interação social. Foto: Steve Evans/Wikimedia Commons
  • Chador – No Irã, a peça tradicional é o chador, um grande manto semicircular que cobre o corpo inteiro. Ele é geralmente usado em público, acompanhado de um lenço por baixo para garantir cobertura total.
    Chador – No Irã, a peça tradicional é o chador, um grande manto semicircular que cobre o corpo inteiro. Ele é geralmente usado em público, acompanhado de um lenço por baixo para garantir cobertura total. Foto: Hannah Al-aydrus - wikimedia commons
  • O chador costuma ser preto, mas pode aparecer em outras cores em ambientes mais privados. É associado fortemente à Revolução Islâmica de 1979, que reforçou sua obrigatoriedade em espaços públicos.
    O chador costuma ser preto, mas pode aparecer em outras cores em ambientes mais privados. É associado fortemente à Revolução Islâmica de 1979, que reforçou sua obrigatoriedade em espaços públicos. Foto: Reprodução do Flickr chador lover
  • Burca – A burca é considerada a vestimenta mais rígida entre todas as opções. Cobre totalmente o corpo, incluindo o rosto e os olhos, que ficam protegidos por uma tela de tecido.
    Burca – A burca é considerada a vestimenta mais rígida entre todas as opções. Cobre totalmente o corpo, incluindo o rosto e os olhos, que ficam protegidos por uma tela de tecido. Foto: Jan Chipchase/Wikimedia Commons
  • É bastante utilizada no Afeganistão, especialmente sob regimes talibãs, que impõem sua obrigatoriedade. A burca simboliza tanto a tradição quanto a imposição política em contextos de extremo conservadorismo.
    É bastante utilizada no Afeganistão, especialmente sob regimes talibãs, que impõem sua obrigatoriedade. A burca simboliza tanto a tradição quanto a imposição política em contextos de extremo conservadorismo. Foto: Jan Chipchase/Wikimedia Commons
  • O hijab, por ser o mais flexível, é aceito até mesmo em ambientes cosmopolitas. Muitas mulheres conciliam o lenço com roupas modernas, criando um estilo que une moda e tradição religiosa.
    O hijab, por ser o mais flexível, é aceito até mesmo em ambientes cosmopolitas. Muitas mulheres conciliam o lenço com roupas modernas, criando um estilo que une moda e tradição religiosa. Foto: Imagem Pixabay
  • Em algumas regiões, o uso do hijab é incentivado pela família, mas a decisão final cabe à mulher. Essa liberdade contrasta fortemente com países em que há punições para quem descumpre as normas de vestimenta.
    Em algumas regiões, o uso do hijab é incentivado pela família, mas a decisão final cabe à mulher. Essa liberdade contrasta fortemente com países em que há punições para quem descumpre as normas de vestimenta. Foto: Imagem Freepik
  • O niqab traz questões práticas e sociais, pois cobre a expressão facial. Isso pode dificultar a comunicação e gerar debates sobre segurança e identidade em espaços públicos.
    O niqab traz questões práticas e sociais, pois cobre a expressão facial. Isso pode dificultar a comunicação e gerar debates sobre segurança e identidade em espaços públicos. Foto: Marcello Casal Jr/ABr.
  • Mesmo assim, há mulheres que defendem seu uso como uma escolha de fé pessoal. Elas alegam que a peça protege sua intimidade e reforça o compromisso com a religião.
    Mesmo assim, há mulheres que defendem seu uso como uma escolha de fé pessoal. Elas alegam que a peça protege sua intimidade e reforça o compromisso com a religião. Foto: Imagem Pixabay
  • O chador é parte da identidade cultural iraniana e aparece em ambientes religiosos e cerimônias. Ele é usado por mulheres de diferentes idades e classes sociais, sempre associado à modéstia islâmica.
    O chador é parte da identidade cultural iraniana e aparece em ambientes religiosos e cerimônias. Ele é usado por mulheres de diferentes idades e classes sociais, sempre associado à modéstia islâmica. Foto: Reprodução do Flickr chador lover
  • Contudo, o chador também representa as políticas de controle do Estado sobre a vida privada das mulheres. Muitos protestos no Irã envolvem justamente a liberdade de escolher ou não usá-lo.
    Contudo, o chador também representa as políticas de controle do Estado sobre a vida privada das mulheres. Muitos protestos no Irã envolvem justamente a liberdade de escolher ou não usá-lo. Foto: Reprodução do Facebook
  • A burca é alvo de críticas internacionais por anular a identidade visual da mulher. Alguns governos chegaram a proibir seu uso em locais públicos por motivos de segurança.
    A burca é alvo de críticas internacionais por anular a identidade visual da mulher. Alguns governos chegaram a proibir seu uso em locais públicos por motivos de segurança. Foto: Reprodução do Flickr Ilyas Ansari
  • Apesar das críticas, algumas mulheres a utilizam como forma de manter tradição cultural e proteger sua privacidade. Assim, a peça se torna um tema de forte debate entre direitos individuais e coletivos.
    Apesar das críticas, algumas mulheres a utilizam como forma de manter tradição cultural e proteger sua privacidade. Assim, a peça se torna um tema de forte debate entre direitos individuais e coletivos. Foto: Reprodução do Flickr knottleslie
  • Cada uma dessas vestimentas carrega significados múltiplos que variam entre devoção, identidade e imposição. O que para umas é símbolo de fé, para outras pode representar limitação e desigualdade.
    Cada uma dessas vestimentas carrega significados múltiplos que variam entre devoção, identidade e imposição. O que para umas é símbolo de fé, para outras pode representar limitação e desigualdade. Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC Australia
  • Essas roupas continuam sendo tema de discussão global, ligando religião, cultura, política e direitos humanos. Entender cada uma delas ajuda a compreender a complexidade das sociedades muçulmanas e seus desafios contemporâneos.
    Essas roupas continuam sendo tema de discussão global, ligando religião, cultura, política e direitos humanos. Entender cada uma delas ajuda a compreender a complexidade das sociedades muçulmanas e seus desafios contemporâneos. Foto: Imagem Freepik gerada por IA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay