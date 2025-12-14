1 de novembro é Dia Mundial do Vegano; conheça adeptos famosos

Luisa Mell - A ativista, defensora dos direitos dos animais, é uma das vozes mais persistentes contra o consumo de carne de qualquer tipo e contra o uso de produtos derivados de animais. No livro "Como os Animais Salvaram a Minha Vida", ela conta que jogou bolsas de grife no lixo ao adotar a filosofia. Foto: Reprodução Instagram