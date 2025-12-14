Pesquisadores descobrem amuleto sobre batalha entre o Diabo e o Rei Salomão

Abraão é um personagem bíblico citado em Gênesis a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes do monoteísmo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. é lembrado como um exemplo de fé e obediência a Deus. Sua história é contada em detalhes na Bíblia e continua a ser estudada e ensinada por pessoas de várias religiões. Foto: Domínio Público?wikimédia Commons