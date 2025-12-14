Assine
Arqueólogos descobrem cidade do século 18 em plena Floresta Amazônica

Redação Flipar
  • Com um sistema de sensores remotos, o achado ocorreu próximo ao quilombo Forte do Príncipe da Beira, na cidade Costa Marques, situada na fronteira com a Bolívia. Nela viveram portugueses e indígenas e africanos escravizados - cerca de 300 pessoas. O anúncio da descoberta foi feito em evento do projeto Amazônia Revelada.
    Com um sistema de sensores remotos, o achado ocorreu próximo ao quilombo Forte do Príncipe da Beira, na cidade Costa Marques, situada na fronteira com a Bolívia. Nela viveram portugueses e indígenas e africanos escravizados - cerca de 300 pessoas. O anúncio da descoberta foi feito em evento do projeto Amazônia Revelada. Foto: Divulgação/Amazônia Revelada
    As florestas espalhadas pelo planeta têm imensa importância para a preservação do nosso habitat natural. Veja quais são as maiores florestas do mundo! Foto: Shao wikimedia commons
    10ª - Reserva Florestal Sinharaja – Sri Lanka - Designada Reserva da Biosfera Mundial em 1978 e Patrimônio Mundial em 1988. Foto: Ruwan Illeperuma / commons wikimedia
    Com mais de 88 mil m², Sinharaja tem espécies endêmicas, ou seja, que só existem na região, incluindo especialmente anfíbios, borboletas, pássaros, cobras e peixes. Foto: Amal Balasooriya commons wikimedia
    9ª - Floresta Temperada Valdivian – América do Sul - Ela se estende por partes do Chile e da Argentina. Foto: Albh commons wikimedia
    Com 248 mil m², Valdivian abriga rica diversidade de flora e fauna. Dentre os animais, estão o puma, o pudu, o cisne de pescoço negro e o macaco de montanha. Foto: J Patrick Fischer wikimedia commons
    8ª- Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Fica em Goiás e tem 655 mil m². Ele foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Foto: Fernando Tatagiba ICMBio
    A Chapada dos Veadeiros abriga espécies e formações vegetais únicas, além de rochas, nascentes, cachoeiras e cursos d’água. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    7ª - Reserva Florestal Nublada de Monte Verde – Costa Rica - Localizada numa região alta e montanhosa, ela está quase sempre encoberta por nuvens Foto: Jodi Crisp / Flickr / Monteverde Cloud Forest, Costa Rica.
    A Reserva Nublada Abriga samambaias gigantes e tem a maior concentração de espécies de orquídeas do mundo (mais de 300 variedades). Entre os animais, destacam-se o jaguar e o puma. Foto: Cássio van den Berg, wikimedia commons
    6ª - Parque Nacional do Sundarbans – Índia e Bangladesh - Área composta por pântanos, rios e florestas de mangue do Delta do Ganges. Foto: V. Malik / commons wikimedia
    O parque é habitat de grande variedade de flora e fauna, com várias espécies raras e ameaçadas de extinção de animais, pássaros, répteis e vida marinha. Destaque para os tigres de Bengala. Foto: Rodrigo Soldon Souza / Flickr
    5ª - Floresta Nublada – Equador - Localizada na Cordilheira do Andes, possui mais de 400 espécies de aves, que atraem grande número de visitantes. Foto: Samdobbs6 wikimedia commons
    Na Floresta Nublada do Equador, o solo é pouco fértil e a diversidade da flora é pequena, abrigando principalmente espécies de orquídeas. A fauna inclui belos pássaros como o toucan barbet, bem colorido. Foto: Andy Morlfew wikimedia commons
    4ª - Floresta Daintree – Austrália - Ocupa uma área de 965 mil km². É a floresta tropical mais antiga do mundo, com mais de 135 milhões de anos. Foto: Killerscene wikimedia commons
    Recebeu o título de Patrimônio Mundial em 1988. Representa um ponto de encontro entre a floresta e uma grande barreira de corais. Foto: Domínio público
    3ª - Floresta do Congo – República Democrática do Congo - É responsável por 70% da cobertura vegetal do subcontinente africano. Foto: Radio Okapi wikimedia commons
    Segunda maior floresta tropical do mundo depois da Amazônia. Abriga muitas espécies endêmicas, como o Chimpanzé Pigmeu. Foto: Giles Laurent wikimedia commons
    2ª - Floresta Amazônica – Maior floresta tropical do mundo. Com 7 milhões de km², se estende por partes do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Também ocupa trechos da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Foto: Beyond the Ultimate wikimedia commons
    Cerca de 20% dos recursos hídricos do Brasil estão na floresta, que briga mais de 30 mil espécies de plantas, 1,8 mil de peixes continentais, 1,3 mil de aves, 311 de mamíferos e 163 de anfíbios. Foto: Neil Palmer wikimedia commons
    As vitórias-régias são belas plantas aquáticas que se destacam no cenário amazônico. Foto: TNeto/Pixabay
    1ª - Floresta Taiga – Hemisfério Norte - Com uma área de 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Foto: Domínio público
