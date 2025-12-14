Assine
Fenômeno atmosférico derruba árvores gigantes na Amazônia

Redação Flipar
    O microburst, tambÃ©m chamado de microexplosÃ£o atmosfÃ©rica, Ã© um fenÃŽmeno caracterizado por uma corrente de vento extremamente forte que se desprende de uma nuvem de tempestade e desce com grande intensidade em direÃ§Ã£o ao solo. Foto: ReproduÃ§Ã£o/David Urquiza
    Apelidado também de "downburst", é considerado o oposto de um tornado, embora possua um poder destrutivo equiparável. Foto: wikimedia commons Brian Wangrud
    Esse evento consiste em uma massa de ar frio e denso que, ao atingir o solo, se espalha em todas as direções, gerando ventos intensos que podem alcançar grandes velocidades. Foto: wikimedia commons A.O Mapping
    De acordo com o estudo, as microexplosões atmosféricas estão se tornando mais frequentes na Amazônia nos últimos anos. Foto: Reprodução do site fapeam.am.gov.br
    Em 33 anos, foram identificados mais de 3 mil grandes episódios de queda de árvores provocados por ventanias intensas. Foto: Divulgação Christian Braga - Greenpeace
    Os resultados da pesquisa também revelam que a quantidade de árvores derrubadas por esses eventos aumentou quase quatro vezes entre 1985 e 2020. Foto: El?bieta Michta por Pixabay
    Esse fenômeno é mais frequente durante o verão, quando as temperaturas elevadas e a alta umidade criam condições ideais para a formação de nuvens de tempestade. Foto: Enrique por Pixabay
    Essas nuvens, que podem atingir altitudes de até 20 km, são capazes de gerar ventos extremamente fortes, conforme destaca o National Weather Service, dos Estados Unidos. Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
    Com os ventos podendo superar 200 km/h durante uma microexplosão atmosférica, árvores são derrubadas e até algumas construções podem sofrer estragos. Foto: wikimedia commons Brian Wangrud
    O evento é frequentemente acompanhado por um som alto e estrondoso, muitas vezes comparado ao barulho de um trem de carga. Foto: wikimedia commons Couch-scratching-cats
    Em outros cenários, o "microburst" representa um sério perigo para a aviação, pois pode provocar uma perda abrupta de sustentação durante as fases de decolagem e pouso. Foto: Imagem de Gerhard por Pixabay
    Em agosto/24, um dos mais renomados espetáculos aéreos dos Estados Unidos teve que ser cancelado devido à ocorrência desse fenômeno na Base Aérea de McConnell, no Kansas. Foto: wikimedia commons Airman 1st Class Felicia Przydzial
    A força dos ventos foi tão intensa que chegou a virar alguns aviões. Dez pessoas ficaram feridas. Foto: reprodução
    De acordo com a Base, todas as aeronaves presentes no evento sofreram algum tipo de avaria. Foto: reprodução
    No Brasil, o fenômeno já causou estragos também no Rio Grande do Sul. Em junho/24, uma microexplosão atingiu a área de São Luiz Gonzaga, no Noroeste do estado. Foto: divulgação/Brigada Militar
    Na ocasiÃ£o, pelo menos 1,2 mil residÃªncias foram afetadas, impactando cerca de 15 mil pessoas. Foto: BM/DivulgaÃ§Ã£o
    Construções foram destelhadas — incluindo o Museu Arqueológico —, postes derrubados e parte da cidade chegou a ficar sem luz. Foto: Reprodução/Prefeitura de São Luiz Gonzaga
    Neste caso, a microexplosão ocorreu devido à instabilidade gerada por uma frente fria, combinada com o fluxo de umidade vindo do norte do Brasil. Foto: NASA/Divulgação
