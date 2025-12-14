Galeria
Arqueólogos recuperam fragmentos de palácio real polonês do fundo do rio
Trata-se da Villa Regia, que funcionava como residência de verão do rei W?adys?aw IV Vasa. Foto: Museu de História Polonês
O castelo foi erguido entre 1637 e 1642 e foi devastado durante o chamado "DilÃºvio Sueco", em 1656. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
Na ocasião, o palácio polonês foi saqueado e destruído por tropas suecas. Foto: Reprodução de Youtube
Uma barcaça que transportava os tesouros que haviam sido roubados naufragou no rio, onde os destroços permaneceram por séculos. Foto: Reprodução de Rede Social
Uma equipe de arqueÃ³logos da Universidade de VarsÃ³via, liderada por Hubert Kowalski, vem trabalhando hÃ¡ 15 anos no local. Foto: Bartosz MOR?G/WikimÃ©dia Commons
Recentemente, o rebaixamento no nível do rio permitiu a descoberta de peças importantes, como uma seção de arco e um pedaço de coluna. Foto: Reprodução de Youtube
As peÃ§as sÃ£o consideradas "partes de um quebra-cabeÃ§a" e Wyborcza espera que elas possam trazer novas informaÃ§Ãµes sobre a arquitetura do palÃ¡cio. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @histories_arch
Os achados devem integrar a exposição permanente do Museu de História Polonês, prevista para 2027. Foto: Chris Olszewski/Wikimédia Commons
Para o vice-diretor da instituição, Krzysztof Niewiadomski, a obra servirá para celebrar a cultura polonesa e lembrar a devastação da guerra. Foto: Divulgação
O “Dilúvio Sueco” devastou dois terços da população do reino, destruindo com cerca de 90% do território de Varsóvia. Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
Apesar de parte do palácio ter sido reconstruído, muitos de seus tesouros originais permanecem espalhados por museus suecos. Foto: Yves/Pixabay
Atualmente, no local, está o Palácio de Casimiro, sede da reitoria da Universidade de Varsóvia. Foto: Wistula/Wikimédia Commons
Nos últimos anos, a Polônia tem reiterado pedidos oficiais de restituição desses fragmentos com base no Tratado de Oliva, de 1660, que determina sua devolução. Foto: Reprodução do X @TVPWorld_com
Com cerca de 1,8 milhão de habitantes, Varsóvia é a atual capital e uma das cidades mais importantes da Polônia. Foto: Cybularny/Wikimédia Commons
Marcada pela resiliência e pela reconstrução, a cidade praticamente renasceu após ser quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Foto: Doronenko /Wikimédia Commons
Seu centro histórico foi cuidadosamente restaurado, a ponto de ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Maksym Kozlenko /Wikimédia Commons
Hoje, a cidade de Varsóvia abriga teatros, universidades, óperas e festivais de música, além de ser um polo financeiro, tecnológico. Foto: Tilman2007 /Wikimédia Commons
O rio Vístula, onde foram encontrados os tesouros, é o maior e mais importante da Polônia, com cerca de 1.047 quilômetros de extensão. Foto: Tim Adamsi/Wikimédia Commons
Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento econômico, cultural e político da Polônia, funcionando como rota de comércio desde a Idade Média e ligando o interior do país aos portos do norte. Foto: Feranzai/Wikimédia Commons
O rio divide a cidade, separando o centro histórico da margem direita, mais moderna e em constante desenvolvimento. Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0