A vida num motorhome: Casal funda empresa de luxo no Brasil

  • Ana e Glauber planejavam vivajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura.
  • Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a Up! Motorhome, empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto.
  • A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos.
  • A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.
  • Os veículos podem levar de quatro a cinco meses para ficar prontos, a depender do pedido.
  • A empresa brasileira já entregou 15 veículos e planeja dobrar esse número até 2026, com meta de faturamento de R$ 5,5 milhões.
  • Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.
  • A palavra
  • A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade nas décadas de 1960 e 1970.
  • Existem diferentes tipos de motorhomes, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que mais parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas.
  • Hoje, além dos EUA, a cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.
  • Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.
  • Essa flexibilidade atrai desde aposentados em busca de novas experiências até jovens nômades digitais que trabalham remotamente.
  • Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições.
  • Nos EUA, por exemplo, o conceito de
  Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.
  • Muitos adotam o minimalismo, levando apenas o essencial, e investem em tecnologias sustentáveis, como painéis solares e sistemas de reciclagem de água.
  • Além disso, regulamentações variam conforme o país—enquanto nos EUA e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo mais planejamento.
  • A cultura motorhome já inspirou filmes como
