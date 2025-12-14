Celebridades e TV
Amy Winehouse: Trajetória de glória e ‘maldição’ da cantora britânica
-
A cantora alcançou sucesso aos 20 anos, mas os problemas com as drogas encurtaram sua vida. Ela só teve 7 anos de carreira, com 2 discos lançados. Foto: Divulgação
-
Amy Jaden Winehouse nasceu em Londres, em 14/9/1983, e foi criada no subúrbio de Southgate. Oriunda de família judaica, sua mãe era farmacêutica e seu pai era instalador de painéis e taxista, além de cantor amador. Foto: Arquivo Pessoal
-
A influência para a música veio da família. Seu pai era fã de Frank Sinatra e Tony Bennett. Por meio de seu irmão, Amy conheceu o grunge, estilo de rock americano, e o jazz, quando completou 18 anos. Foto: eddievanderwalt / Wkimedia Commons
-
Amy começou a mostrar seu talento musical aos 9 anos. Ela estudou por 4 anos numa escola de artes particular para aprimorar suas habilidades. Foto: Instagram @amywinehouse
-
-
Ao fazer uma audição no colégio Sylvia Young Theatre School, os jurados ficaram tão impressionados com sua performance que lhe deram uma bolsa de estudos. Foto: Instagram @amywinehouse
-
No entanto, a cantora tinha fama de não se dedicar nas matérias acadêmicas. Inclusive, por conta de seu mau comportamento, ela acabou expulsa da instituição por indisciplina, um ano depois. Foto: Youtube Amy Winehouse
-
Aos 14, Amy passou a se apresentar em pequenos clubes de jazz em Londres. Também nessa época ela teve seus primeiros contatos com as drogas. Depois, começaram a surgir sinais de bulimia, um distúrbio alimentar. Foto: Youtube Ricardo Marketing Digital
-
-
Ela teria admitido o problema aos seus pais, mas eles trataram como algo passageiro. Ainda sem conseguir o sucesso na música, Amy trabalhou como jornalista e num estúdio de tatuagem para contribuir na renda de casa. Foto: Fionn Kidney - wikimedia commons
-
Mesmo tendo sido expulsa do Sylvia Young Theatre School, a diretora da escola indicou Amy para um teste vocacional para o grupo National Youth Jazz Orchestra. Ela acabou aprovada como vocalista. Foto: wikimedia commons/N Chadwick
-
Tyler James (foto), um amigo da época da escola, a viu na National Youth Orchestra e sugeriu que Amy gravasse um CD. Ele entregou o disco e ajudou a cantora a assinar seu primeiro contrato com uma gravadora. Foto: Divulgação
-
-
Aos 20 anos, ela gravou e lançou o seu primeiro álbum, ‘Frank’, em 2003. Algumas canções citavam seus problemas familiares, como "What It Is About Men?". Foto: Divulgação
-
Até o primeiro semestre de 2004, a artista vendeu mais de 200 mil cópias do CD, além de receber o disco de ouro. Foto: Youtube Diego Almeida
-
Já em 2006, Amy lançou o grande trabalho da sua carreira, o álbum "Back to Black", bastante elogiado pela crítica. O trabalho bateu recordes de venda tanto em território britânico como norte-americano. Foto: Divulgação
-
-
No ano seguinte, a cantora recebeu seis indicações ao prêmio "Grammy Awards" e não venceu apenas uma delas. Com isso, ela se tornou a maior vencedora britânica em apenas uma edição da cerimônia, até aquele momento. Foto: Reprodução de internet
-
A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram "You know I'm no good", "Valerie", "Me and Mr.Jones", "Just friends", "Stronger than me", "Love is a losing game" e "Wake up alone" Foto: Youtube Amy Winehouse
-
Em 2007, Amy Winehouse teve seu primeiro grande problema com as drogas — ela chegou a entrar em coma depois de uma overdose. No ano seguinte, foi pega usando crack e acabou internada numa clínica de reabilitação. Foto: Montagem com reproduções do Youtube Ricardo Marketing Digital
-
-
A cantora foi encontrada morta em sua casa em Canden Town, em Londres, devido a uma intoxicação alcoólica aos 27 anos. Foto: Gruenemann - Wikimédia Commons
-
A cantora entrou para a lista de músicos que morreram com a mesma idade (27), como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Brian Jones, chamada de "Clube dos 27". Foto: Psychology Forever wikimedia commons
-
Depois de sua morte, outros três álbuns de Winehouse foram lançados: "Amy Winehouse at the BBC" (foto), "The album collection" (ambos em 2012) e "AMY", em 2015. Foto: Divulgação
-
-
Além disso, o disco "Back to black" se tornou o mais vendido no século 21 no Reino Unido. Após sua morte, foram vendidos mais 2,4 milhões de álbuns. Antes, a marca já superava 4 milhões de cópias. Foto: Island Records / Wikimedia Commons
-
Apesar do pouco tempo de carreira, Amy também foi um símbolo fashion por renomadas marcas de moda graças ao seu visual icônico e marcante. Foto: Youtube Amy Winehouse