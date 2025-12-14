Amy Winehouse: Trajetória de glória e ‘maldição’ da cantora britânica

A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram "You know I'm no good", "Valerie", "Me and Mr.Jones", "Just friends", "Stronger than me", "Love is a losing game" e "Wake up alone" Foto: Youtube Amy Winehouse