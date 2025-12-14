Galeria
Falha geológica que causa terremotos inspirou filme de catástrofe
-
Na Califórnia, nos Estados Unidos, existe uma falha geológica conhecida como "Falha de San Andreas" que causa pesadelos em muitos especialistas que acompanham o assunto. Entenda por quê! Foto: Magnus Manske wikimedia commons
-
A "Falha de San Andreas" é uma falha geológica significativa que se estende por aproximadamente 1.300 km ao longo da Califórnia, nos Estados Unidos. Foto: Ikluft wikimedia commons
-
Ela marca a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Foto: Domínio público
-
A falha é responsável por terremotos históricos, como o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que teve magnitude 7,8 na escala Richter e deixou a cidade devastada, com mais de 3 mil mortes. Foto: Domínio Público
-
-
Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas. Foto: wikimedia commons H.G. Wilshire, U.S. Geological Survey
-
Os cientistas acreditam que a falha de San Andreas pode produzir terremotos de grande magnitude no futuro, o que representa uma séria ameaça para a população e infraestrutura da Califórnia. Foto: NASA Domínio público
-
A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado. Foto: Imagem de Sindi Short por Pixabay
-
-
Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego. Foto: Todd Jones - Flickr
-
É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra. Foto: L W por Pixabay
-
Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos. Foto: Maxx Girr por Pixabay
-
-
Além do risco de terremotos, a Falha de San Andreas também causa outros efeitos na região, como a deformação do terreno, atividade vulcânica, desafios na construção e mudanças no nível do mar. Foto: wikimedia commons USGS
-
Após o grande terremoto em São Francisco, foram implementadas novas regras que exigem que estruturas de concreto -- incluindo escolas e hospitais -- sejam reforçadas. Foto: pixabay
-
No início de 2019, um sistema de alerta para antecipar terremotos entrou em operação em Los Angeles, parecido com os que são usados em países com muita atividade sísmica, como Japão e México. Foto: Henning Witzel Unsplash
-
-
O sistema usa um aplicativo que avisa os residentes -- e as autoridades -- de Los Angeles até 40 segundos antes de um terremoto de magnitude 5 ou mais. Foto: Valter Campanato Agencia Brasil
-
O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme "Terremoto: A Falha de San Andreas", dirigido por Brad Peyton e estrelado por Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario. Foto: Divulgação
-
O filme segue a história de um piloto de helicóptero de resgate, interpretado por Johnson, que tenta salvar sua filha durante uma série de terremotos catastróficos ao longo da falha de San Andreas, na Califórnia. Foto: divulgação warner bros.
-
-
O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 474 milhões em todo o mundo, tendo custado US$ 110 milhões. Foto: reprodução / Terremoto: Falha de San Andreas
-
Los Angeles é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, localizada no estado da Califórnia. Foto: pexels Danniel Reynaga
-
A cidade é lar de várias atrações famosas, como o Hollywood Walk of Fame, o Griffith Observatory (foto), o Getty Center e as praias de Santa Monica e Venice. Foto: wikimedia commons Mike Peel
-
-
A Califórnia, por sua vez, é o estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes. Foto: pexels The Global Guy
-
A Califórnia também é o terceiro maior estado em área terrestre, atrás apenas do Alasca e do Texas. Foto: Lala Miklós/Unsplash