Celebridades e TV
Hugh Jackman e Kate Hudson dividem a tela em novo filme
-
O filme mostra a dupla descobrindo que nunca é tarde para amar e perseguir sonhos. Baseado em uma história real, o enredo mistura humor, música e superação. O elenco inclui Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir e Hudson Hilbert Hensley. Foto: Reprodução de vídeo
-
Craig Brewer assina o roteiro e a produção ao lado de John Davis e John Fox. A proposta promete emoção e leveza ao retratar músicos em busca de uma segunda chance. A estreia está marcada para 26 de janeiro de 2026. Foto: Divulgação/ Focus Features
-
Kate Garry Hudson nasceu em 19 de abril de 1979 em Los Angeles, CalifÃ³rnia. Ela Ã© atriz, cantora e empresÃ¡ria. Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Filha dos renomados artistas Goldie Hawn e Bill Hudson, Hudson se destaca por uma carreira versátil e personalidade carismática. Foto: reprodução/youtube
-
-
Sua estreia nas telas aconteceu em 1996, com uma pequena participação na série "Party of Five". Foto: reprodução
-
Em 1998, fez sua estreia no cinema no drama "Uma Aventura no Deserto". Ela interpreta Skye Davidson. Foto: reprodução
-
A consagração veio em 2000 com "Quase Famosos", do diretor Cameron Crowe, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e consolidando seu nome em Hollywood. Foto: divulgação/Dreamworks
-
-
A partir dali, Hudson colecionou papéis marcantes em comédias românticas como "As Mulheres de Adam" (2000), "Como Perder um Homem em 10 Dias" (2003) e "Noivas em Guerra" (2009). Foto: reprodução
-
Mas a atriz também participou de dramas, como "As Quatro Plumas" (2002) e "Horizonte Profundo: Desastre no Golfo" (2016), e até terror como "A Chave Mestra" (2005). Foto: reprodução
-
Em 2016, a atriz emprestou sua voz para viver a personagem Mei Mei em "Kung Fu Panda 3". Antes disso, em 2012 e 2013, Hudson participou da série musical "Glee", na pele da personagem Cassandra July. Foto: reprodução
-
-
Mais recentemente, em 2022, Hudson foi uma das estrelas no mistério "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", no qual contracenou com Daniel Craig, Edward Norton, entre outros. Foto: reprodução
-
Em 2016, Kate lançou o livro "Muito Feliz: Hábitos Saudáveis para Amar seu Corpo", compartilhando sua visão sobre saúde, bem-estar e amor próprio. Foto: divulgação
-
No ano seguinte, publicou "Muito Divertido: Criando e Celebrando uma Vida de Tradições", um guia inspirador para celebrar momentos especiais em família. Foto: reprodução
-
-
Em 2024, a artista surpreendeu os fãs ao lançar seu álbum de estreia, "Glorious", explorando sua paixão pela música. Foto: divulgação/instagram @katehudson
-
Empreendedora, Hudson também se destaca como cofundadora da marca de suplementos nutricionais Happy x Nature, focada em um estilo de vida saudável. Foto: reprodução
-
Na vida pessoal, Hudson foi casada com o músico Chris Robinson de 2000 a 2007, com quem teve seu primeiro filho, Ryder Robinson (foto). De 2010 a 2014, ela se relacionou com o vocalista da banda inglesa Muse, Matthew Bellamy, com quem teve seu segundo filho, Bingham Hawn. Foto: reprodução/instagram @katehudson
-
-
Atualmente, a atriz tem um relacionamento com o músico Danny Fujikawa, com quem teve sua terceira filha, Rani Rose Hudson Fujikawa, em 2018. Foto: reprodução/instagram @katehudson