Paul Mescal expõe o lado mais difícil da fama e o tema central de sua terapia
“A pior parte é sentir que seus erros são ampliados, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas é um pequeno preço a pagar. Não espero que as pessoas me entendam. Sou grato àquelas que gostam do meu trabalho, mas não posso me importar com as que não se importam", afirmou. Foto: Reprodução
Mescal, contudo, revelou que este é o principal assunto abordado quando busca ajuda psicológica: “Esse é um elemento permanente na minha sessão de terapia: por que nem todo mundo me ama?”. Foto: Reprodução
O irlandês alcançou notoriedade durante a pandemia com os dramas “Pessoas Normais”, adaptação do best-seller de Sally Rooney, e “Aftersun”, longa que lhe garantiu uma indicação ao Oscar. Foto: reprodução
em 2024,, ele lançou seu primeiro grande blockbuster: “Gladiador 2”. Neste ano, apresentou dois novos filmes: “A História do Som”, que estreia nos cinemas brasileiros em fevereiro, e “Hamnet”, cotado ao Oscar, cuja chegada ao Brasil está prevista apenas para 2026. Foto: reprodução/Paramount Pictures
Nos próximos anos, o ator fará parte do ambicioso projeto das cinebiografias dos Beatles. Ele será o responsável por interpretar Paul McCartney. Foto: reprodução/youtube variety
Em "Gladiador 2", Mescal dÃ¡ vida a Lucius, filho de Lucilla, que no primeiro filme era esposa de Maximus (Russell Crowe). Foto: divulgaÃ§Ã£o/Paramount Pictures
O filme estreou em 14/11 nos cinemas brasileiros e tirou o sucesso nacional "Ainda Estou Aqui" da liderança das bilheterias. Foto: divulgação/Paramount Pictures
Um dos novos "queridinhos" de Hollywood, Paul Mescal nasceu em 2 de fevereiro de 1996, em Maynooth, Condado de Kildare, na Irlanda. Foto: wikimedia commons Dublin International Film Festival
Ele é filho de uma policial irlandesa e um professor, além de ser o mais velho de três irmãos. Quando criança, frequentou a Maynooth Post Primary School. Antes de se tornar ator, Mescal foi um atleta talentoso de futebol gaélico durante sua adolescência. Foto: wikimedia commons/Quinzaine des Réalisateurs
Uma lesão na mandíbula o afastou dos esportes e o levou a se dedicar à atuação, estudando na prestigiada The Lir Academy, em Dublin, onde se formou em 2017. Foto: wikimedia commons/ Sheila1988
Aos 16 anos, ele se apresentou em público pela primeira vez em um espetáculo do Fantasma da Ópera. Foto: reprodução
Após a graduação, Mescal começou sua carreira nos palcos, atuando em peças como "The Great Gatsby", "As You Like It" e "The Plough and the Stars" em teatros importantes da Irlanda. Foto: Flickr - bjaglin
Mescal começou a chamar a atenção em 2020, quando interpretou Connell Waldron na minissérie "Normal People", baseada no romance homônimo de Sally Rooney. Foto: divulgação
A série foi amplamente elogiada, e sua atuação delicada e emocional lhe rendeu reconhecimento global, incluindo uma indicação ao Emmy e ao BAFTA de Melhor Ator. Foto: reprodução
A química entre Mescal e sua co-estrela, Daisy Edgar-Jones, foi um dos grandes destaques da série, que se tornou um fenômeno cultural. Foto: Paul Mescal no fime Normal People (2020) - Gladiador 2 - Divulgação
Sua atuação natural e intensa o colocou no radar de Hollywood, e desde então ele vem acumulando projetos importantes. Foto: reprodução/youtube
Em 2021, ele estrelou "A Filha Perdida", ao lado da renomada atriz Olivia Colman ("A Favorita", 2018). O filme foi indicado a três Oscars. Foto: reprodução
Em 2022, Mescal co-protagonizou o drama independente "Aftersun". A trama simples e tocante aborda as memórias de uma viagem de férias de um pai com sua filha. Pelo papel, o ator irlandês recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Paul Mescal no filme Aftersun (2022) - Gladiador 2 - Divulgação
Em 2023, Mescal estrelou "Todos Nós Desconhecidos", que aborda o relacionamento de um homem com seu vizinho misterioso. O filme foi muito elogiado pela crítica. Foto: Paul Mescal no filme Todos Nós Desconhecidos (2023) - Gladiador 2 - Divulgação
Além de sua carreira no cinema e na televisão, Mescal também tem um talento musical. Ele mostrou suas habilidades como cantor no filme "Carmen" (2022), revelando outra faceta artística que encantou os fãs. Foto: divulgação
No mais, o ator é conhecido por sua personalidade reservada e por manter sua vida pessoal fora dos holofotes. Foto: Paul Mescal - Gladiador 2 - Instagram @paulmescalpics