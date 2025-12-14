Celebridades e TV
Jamie Foxx celebra 58 anos em meio a relatos de sobrevivência na última década
Fora das telas, Foxx vivenciou momentos que poderiam constar estar em um roteiro de filme. Assim, ele completa 58 anos em meio a relatos de sobrevivência nos últimos 10 anos. Seu episódio mais difícil ocorreu em 2023, quando gravava seu stand-up para a Netflix. Foto: Reprodução/@iamjamiefoxx
O conteúdo foi exibido no documentário "Jamie Foxx: What Had Happened Was", ele revelou ao público que viveu uma experiência de quase. Contou detalhes sobre a grave emergência médica que sofreu em abril daquele ano, quando teve uma hemorragia cerebral que causou um derrame. Foto: reprodução
Fox contou que “viu o túnel” e não recorda 20 dias, destacando o papel essencial de sua família, especialmente da irmã e das filhas, além da fé em sua recuperação, trazendo momentos emocionantes de superação e gratidão, mesclando humor com reflexões mais profundas. Foto: Montagem Flipar
Um tempo depois, surgiram notícias de que o ator estava em uma clínica de reabilitação em Chicago, especializada no tratamento de pessoas afetadas por AVC e lesões cerebrais. Foto: wikimedia commons Georges Biard
Vencedor do Oscar por “Ray” (2004), Foxx se envolveu em alguns desentendimentos. Um deles resultou em um corte na boca que o obrigou a levar pontos quando se envolveu em uma confusão no restaurante Mr. Chow, em Beverly Hills, na Califórnia. Foto: Divulgação
De acordo com o site TMZ, o ator foi ao local jantar com familiares e teria se incomodado com o comportamento de clientes de outra mesa. Após chamar a atenção do grupo, foi atingido no rosto por um copo atirado em sua direção. Foto: GabboT/Wikimedia Commons
Outra situação que poucos conhecem da vida de Jamie Foxx é que ele já salvou uma vida. Em 2016, um carro capotou e pegou fogo, e o ator se arriscou, correndo para soltar o cinto de segurança da vítima e arrastá-la para longe das chamas pouco antes de o carro explodir. Foto: Instagram/@iamjamiefoxx
Jamie Foxx nasceu no dia 13 de dezembro de 1967 na cidade americana de Terrell, no Texas. Foto: Instagram/@iamjamiefoxx
A cidade é pequena, com uma área de 48 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 14 mil pessoas, no Condado de Kaufman. Foto: Billy Hathorn - wikimedia commons
Um dos momentos mais relevantes de sua carreira foi a conquista do Oscar de Melhor Ator pelo papel do cantor Ray Charles no filme "Ray" (2004). Foto: Reprodução/Universal Studios / Victor Diaz Lamich / wikimedia commons
Um fato interessante sobre a vida do renomado ator é que seu nome verdadeiro não é Jamie Foxx, que foi uma escolha artística. Ele se chama Eric Marlon Bishop e optou pelo Foxx em homenagem ao comediante Redd Foxx. Foto: Divulgação
Foxx também é um homem da música. A música "Slow Jamz" é um de seus maiores símbolos musicais, com destaque na mídia internacional. Sua paixão pelo som e os instrumentos, aliás, vem desde pequeno, quando tocava piano. Foto: Divulgação
Além de "Ray", são muitos os filmes em que o ator se destacou, como "Código de Conduta" (2009), "O Solista" (2009) e "Colateral" (2004), em que vive um taxista obrigado a transportar um matador (Tom Cruise). Foto: Divulgação
Curiosamente, Jamie foi a primeira pessoa a ser triplamente indicada num Globo de Ouro no mesmo ano. Foto: Divulgação
Assim, em 2005, ele concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Ator (por "Ray"), Melhor Ator em filme para TV ("Redemption") e Melhor Ator coadjuvante (por "Colateral"). Foto: Divulgação
Jamie também é bastante lembrado por "Django Livre" (2012), de Quentin Tarantino, em que vive o papel-título. Foto: reprodução
