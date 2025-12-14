Jamie Foxx celebra 58 anos em meio a relatos de sobrevivência na última década

Outra situação que poucos conhecem da vida de Jamie Foxx é que ele já salvou uma vida. Em 2016, um carro capotou e pegou fogo, e o ator se arriscou, correndo para soltar o cinto de segurança da vítima e arrastá-la para longe das chamas pouco antes de o carro explodir. Foto: Instagram/@iamjamiefoxx