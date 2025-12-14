Notícias
Vila em província na China tem mais de 100 mansões abandonadas
São mais de 100 casas erguidas no Condado de Xundian, próximo a Kunming, com áreas construídas que variam de 200 a 500 metros quadrados. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As construções foram projetadas com janelas panorâmicas, grandes varandas, jardins planejados e até garagens no térreo, mas nunca chegaram a ser ocupadas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As casas têm a estrutura completa finalizada, com esquadrias e até tubulações instaladas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
No entanto, elas ficaram sem acabamento interno, o que resultou em um conjunto de ruínas silenciosas marcadas pelo tempo e pela vegetação crescente. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As obras estão paralisadas há cerca de sete a oito anos, e o que seria um bairro de luxo se transformou em uma paisagem peculiar. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Milharais e plantações de trigo-sarraceno tomaram o espaço onde antes haveria gramados e áreas verdes de lazer. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As varandas e janelas panorâmicas, antes pensadas para contemplar os vales e campos, agora emolduram o verde das lavouras. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O isolamento geográfico e a dificuldade logística da região, somados à falta de financiamento, são apontados como principais motivos para o abandono do projeto. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Hoje, o programa permanece sem declarações oficiais dos responsáveis ou planos de ser retomado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Mesmo em estado de deterioração, as mansões ainda conservam boa iluminação natural, ventilação e infraestrutura básica. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Especialistas considerarem três caminhos possíveis. Um deles é a preservação do local como registro arquitetônico. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Outras ideias para as casas abandonadas são: reaproveitamento adaptativo ou demolição seletiva. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Enquanto nenhuma dessas alternativas se concretiza, o local segue incorporado à rotina agrícola de Yunnan. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As casas, hoje cobertas por poeira e mato, viraram abrigo para pássaros, pontos de passagem e até mirantes improvisados. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Yunnan é uma região famosa por suas montanhas nevadas, terraços de arroz e desfiladeiros profundos, como o notável Tiger Leaping Gorge. Foto: Flickr - Alexander Savin
A provÃncia Ã© reconhecida por sua rica diversidade Ã©tnica, abrigando um grande nÃºmero de minorias, cujos costumes e culturas sÃ£o preservados em muitas vilas. Foto: Â© CEphoto, Uwe Aranas
