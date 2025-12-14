Que fim levaram lojas famosas no comércio dos anos 1980

Eletroradiobraz e Jumbo Eletro - A Eltroradiobraz foi inaugurada no bairro do Braz, em São Paulo, nos anos 40, como empresa de consertos de rádios e eletrodomésticos de pequeno porte. Suas atividades foram se expandindo e o negócio virou uma grande loja de departamentos no mesmo local. Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Jundiaí