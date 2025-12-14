Maior trilha para aventureiros no Brasil atravessa mais de 100 municípios

A Ilha de Santa Catarina faz parte de Florianópolis e é a maior de um arquipélago formado por mais de 30 ilhas. Ela é ligada ao continente por três pontes. A Hercílio Luz (foto) é a mais famosa. O ponto culminante é o morro do Ribeirão da Ilha (532m). Foto: Freitas fotos - wikimedia commons