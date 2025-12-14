Celebridades e TV
Kaitlyn Dever viveu tragédia pessoal dias antes de começar a filmar série
Nascida na cidade americana de Phoenix, Arizona, em 1996, Kaitlyn cresceu em um ambiente que estimulava a criatividade e o interesse pelas artes. Seus pais incentivaram cedo sua expressão artística, percebendo sua facilidade com interpretação. Foto: reprodução/ instagram
Sua primeira aparição na TV foi ainda na adolescência, em "An American Girl: Chrissa Stands Strong" e em um episódio de "Modern Family", ambos em 2009. No primeiro, interpretou uma garota desabrigada que sofre bullying. A partir daí, passou a ser observada por profissionais atentos a novos talentos. Foto: reprodução
Seu grande salto veio com "Justified" (2011-2015), onde interpretou Loretta McCready com intensidade e carisma. A série a colocou no radar da crítica, que elogiou sua presença marcante mesmo em cenas complexas. Esse papel consolidou sua reputação como atriz dramática. Foto: reprodução de video
Simultaneamente, Kaitlyn brilhou em "Last Man Standing" (2011-2021), mostrando domínio do humor e do timing cômico. A convivência com um elenco experiente ajudou a expandir sua versatilidade. Foto: reprodução de video
Após desempenhar papéis maiores, Kaitlyn teve a oportunidade de trabalhar com diretores renomados, como Martin Scorsese, James Ponsoldt e Jason Reitman, em "J. Edgar" (2011), "O Maravilhoso Agora" (2013) e "Homens, Mulheres e Filhos" (2014), respectivamente. Foto: reprodução/ IMDB
No cinema, Kaitlyn brilhou, ainda, em "Booksmart" (2019), "Rosaline" (2022) e "No One Will Save You" (2023). Esses filmes, aliÃ¡s, mostraram sua capacidade de transitar entre comÃ©dia, romance e suspense. Cada projeto reforÃ§ou sua imagem de atriz completa e ousada. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Em 2019, ela protagonizou "InacreditÃ¡vel", sÃ©rie que lhe rendeu indicaÃ§Ã£o ao Globo de Ouro e aclamaÃ§Ã£o internacional. Sua interpretaÃ§Ã£o sensÃvel e contida emocionou o pÃºblico e a crÃtica em um trabalho que marcou um divisor de Ã¡guas em sua carreira adulta. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Em "Dopesick" (2021), Kaitlyn recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro por sua performance visceral. A série exigiu profundidade emocional e pesquisa intensa sobre dependência química, tanto que ela se destacou por transmitir vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Foto: divulgação
Ela também marcou presença em produções como "Short Term 12", "Detroit", "Beautiful Boy" e "Dear Evan Hansen'. Mesmo em papéis menores, sua entrega sempre se destaca. Isso demonstra sua habilidade de enriquecer qualquer narrativa. Foto: divulgação
Kaitlyn interpreta Abby Anderson na segunda temporada da série de sucesso "The Last of Us" (2025). A filmagem ocorreu no começo de 2024, quando tinha acabado de perder a própria mãe, vítima de câncer de mama. Posteriormente, ela revelou ter usado experiência na composição da personagem. Foto: Liane Hentscher/ HBO
A atriz revelou que teve que filmar uma cena poderosa apenas três dias após enterrar sua mãe, que lutou contra um câncer de mama por uma década. "Não houve tempo para ensaiar, simplesmente colocamos mãos à obra", disse, recentemente, a atriz em entrevista à GQ. Foto: reprodução/ instagram
Desde cedo, Kaitlyn estudou atuação, dança e música, construindo uma base sólida para sua carreira. Essa formação multidisciplinar se reflete na naturalidade de suas interpretações, fazendo com que ela sempre busque aprimoramento técnico para expandir suas possibilidades criativas. Foto: reprodução/ instagram
Apesar da fama, Kaitlyn mantém vida pessoal discreta e longe de polêmicas a fim de manter sua imagem de profissional séria e focada. Entretanto, em abril de 2025, seu namoro com o também ator Ethan Dawes, se tornou público. Foto: reprodução de video
Kaitlyn tem forte vínculo com a família, que sempre apoiou sua carreira artística. Tanto que atualmente mora em Los Angeles ao lado do pai e das duas irmãs mais novas. O suporte familiar é sua base emocional e criativa, lhe ajudando a enfrentar pressões da indústria desde cedo. Foto: reprodução/ instagram
Além de atuar, ela integra o duo musical "Devers" ao lado da irmã Mady, explorando composições próprias. A música funciona como extensão de sua sensibilidade artística e reforça sua identidade multifacetada. Foto: reprodução/ instagram
Kaitlyn enfrentou desafios tÃpicos de jovens atrizes, como pressÃ£o estÃ©tica e competitividade intensa. Mas superou essas barreiras com foco e autenticidade. O passar do tempo a levou a escolher papÃ©is mais densos e que provoquem reflexÃ£o e diÃ¡logo, prova de sua maturidade e consciÃªncia artÃstica. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Com projetos em expansão e reconhecimento crescente, Kaitlyn Dever segue como uma das presenças mais fortes de sua geração. Sua combinação de talento, disciplina e sensibilidade aponta para uma carreira duradoura. O futuro promete ainda mais profundidade e impacto em suas escolhas. Foto: divulgação