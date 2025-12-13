Galeria
Escola americana substitui professores por Inteligência Artificial
-
Com mensalidades a partir de R$ 18 mil, os alunos têm apenas duas horas diárias de matérias básicas com o software de IA. Foto: Reprodução/Newsweek
-
O restante do tempo é dedicado a workshops e atividades práticas que estimulam empreendedorismo, finanças e criatividade. Foto: Divulgação/Alpha School
-
A escola defende que os alunos aprendem 2,6 vezes mais rápido e progridem no seu próprio ritmo, sem as tradicionais "séries". Foto: Reprodução/NBC News
-
Alguns exemplos concretos das atividades "práticas" são: construção de objetos de madeira e debate sobre a história da Itália enquanto os alunos degustam de pizzas de diferentes regiões. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Fundada em 2014 pela organização sem fins lucrativos "Legacy of Education", a Alpha School já conta com 250 alunos em Austin, nove unidades nos EUA e tem planos para expansão. Foto: Divulgação/Alpha School
-
Além de Austin, São Francisco, na Califórnia, e Dallas, no Texas, também têm suas unidades. Estima-se que Nova York e Dorado, em Porto Rico, também ganhem franquias. Foto: Divulgação/Alpha School
-
O processo de admissão é feito em três fases, sendo a primeira um "Show Case", um tipo de apresentação para pais e alunos. Foto: Reprodução
-
-
O formulário de inscrição pede explicitamente que os responsáveis informem necessidades especiais, desafios de aprendizagem e detalhes relevantes da vida familiar. Foto: Reprodução
-
A escola exige ainda a assinatura de uma permissão para que o aluno seja filmado, fotografado e tenha seus dados coletados. Foto: Reprodução/Newsweek
-
Além disso, é necessário pagar uma taxa não reembolsável de 100 dólares (em torno de (R$ 544) por aluno. Foto: Reprodução/NBC News
-
-
Apesar do crescimento, o modelo recebe críticas de especialistas, que apontam riscos como excesso de tempo em frente a telas e prejuízos à socialização. Foto: Reprodução/NBC News
-
Eles alertam para a falta de dados robustos sobre o sucesso dos alunos e questionam a qualificação dos "guias" para substituir professores. Foto: Reprodução/Newsweek
-
Esses “guias” recebem salários acima de US$ 100 mil anuais (o que seria equivalente a R$ 45,38 mil por mês). Foto: Divulgação/Alpha School
-
-
A Alpha School foi cofundada pela podcaster e influenciadora Mackenzie Price, que enxerga a sua proposta como algo "visionário". Foto: Reprodução/NBC News
-
Alguns estados norte-americanos, como a Pensilvânia, não aprovam o modelo da Alpha por considerá-lo ainda pouco testado. Foto: Reprodução/Newsweek
-
Há uma preocupação de que a dependência excessiva da IA possa criar deficiências de aprendizado em alunos que precisem migrar para um sistema tradicional. Foto: Reprodução/Newsweek
-