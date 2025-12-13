Galeria
O ousado plano da Coreia do Sul para enfrentar o avanço do mar
A experiência está sendo feita na em particular cidade de Busan, no sul no país, para uma população de mais de 10 mil pessoas. Foto: Marufish wikimedia commons
Cada cidade será construída sobre enormes plataformas de concreto suspensas sobre a água. O desafio é fazer com que a estrutura fique flutuando enquanto todos os serviços necessário para uma cidade são acessíveis. Foto: Divulgação Oceanix
O projeto na Coreia do Sul envolve o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, conhecido como ONU-Habitat, o estúdio de arquitetura BIG (Bjarke Ingels Group) e a empresa de tecnologia Oceanix, que projeta e constrói infraestruturas flutuantes, visando à urbanização sustentável. Foto: Divulgação Oceanix
O aumento do nível do mar é um dos efeitos mais alarmantes do aquecimento global e pode causar impactos significativos em regiões costeiras. E as cidades flutuantes são uma das saídas que estão sendo imaginadas para a proteção dos habitantes. Foto: Pete Linforth por Pixabay
De acordo com especialistas, se o nível do mar subir 1,8 metro nos próximos 100 anos, cidades litorâneas inteiras ao redor do mundo podem ser inundadas. Foto: pexels
Um estudo recente alerta que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em áreas costeiras poderiam ser afetadas por inundações em 2100. Foto: Smart World pexels
Mesmo que a temperatura suba no máximo 1,5°C, os níveis dos mares continuarão a crescer. Segundo um relatório da ONU sobre o clima, o aumento do nível do mar pode causar um "êxodo de proporções bíblicas", com a migração em massa de milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras. Foto: Markus Spiske pexels
Projeções feitas por pesquisadores foram exibidas no site “Climate Central” e são assustadoras. Em uma delas, por exemplo, é possível ver o Rio de Janeiro inundado caso a temperatura suba 4°C até o fim do século. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz - wikimedia commons
Em Bangladesh e Vietnã, metade da população poderia ser dizimada. China, Índia e Indonésia também passariam pelo mesmo problema. Foto: Shahriar Tonmoy pexels
Áreas naturais, como parques, e regiões urbanas inteiras poderiam ser transformadas em lagos e pântanos. Foto: bobmann por Pixabay
As consequências seriam devastadoras para as populações locais, incluindo perda de casas, empregos, migração em massa e aumento da pobreza. Foto: Kelly Pexels
Além disso, o aumento do nível do mar pode causar erosão do solo e danos a ecossistemas costeiros, afetando a biodiversidade local e comprometendo a segurança alimentar de muitos lugares. Foto: Bruna Finelli pexels
Os especialistas ressaltam que é preciso adotar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global, a fim de evitar consequências ainda mais catastróficas no futuro. Foto: Pixabay
Um estudo do Centro IBS de Física Climática, na Coreia do Sul, aponta que as emissões de carbono devem ser zeradas até 2060. “Se falharmos em atingir a meta de emissões, as geleiras vão desintegrar e derreter em um ritmo acelerado”, alerta Axel Timmermann, diretor do Centro IBS. Foto: Marcin Jozwiak pexels
Ele destaca ainda que se nenhuma ação for tomada, o nível dos mares pode subir 100 centímetros nos próximos 130 anos. Foto: Splash of Rain/Pexels
O Fórum Econômico Mundial aponta que Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Egito, Países Baixos, Austrália, Nova Zelândia e diversas ilhas do Oceano Pacífico estão entre os países que mais seriam afetados pelo aumento. Foto: Symeon Ekizoglou/Pexels
Para minimizar o problema, comunidades costeiras teriam de adotar medidas como a construção de barreiras de proteção, plantio de mangues para proteger a costa e realocação de casas e comércios para áreas distantes dos locais mais afetados, por exemplo. Foto: Daniel Barrientos pexels
Outra medida possível seria o incentivo à mudança de práticas agrícolas e industriais que aumentem a poluição do ar e da água. Foto: Shahadat Hossain pexels
Na China, as cidade de Xangai e Tianjin correm sérios riscos de serem inundadas, como é possível ver nas projeções do "Climate Central".. Foto: Reprodução Climate Central
Na Índia, a cidade de Mumbai é particularmente vulnerável, com a ameaça de tempestades e inundações severas. Foto: Reprodução Climate Central
