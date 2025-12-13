Princesas da Disney se tornam guerreiras de Star Wars com Inteligência Artificial

Branca de Neve Ã© uma jovem princesa, "a mais bela de todas", em sua inocÃªncia, nÃ£o pode ver qualquer um dos males do mundo, ao lado dos carismÃ¡ticos sete anÃµes. OriginÃ¡ria da tradiÃ§Ã£o oral alemÃ£, que foi compilado pelos IrmÃ£os Grimm e publicado entre os anos de 1817 e 1822, num livro com vÃ¡rias outras fÃ¡bulas, intitulado "Kinder-und HausmÃ€rchen". Foto: Instagram @the_ai_dreams e DivulgaÃ§Ã£o