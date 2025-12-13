Maravilhas de Salvador, ‘melhor destino criativo’ do planeta

Assine
    O prêmio foi dado por essa organização que reconhece iniciativas relacionadas a turismo criativo, destacando empresas, projetos e destinos que investem nesse segmento. Foto: reprodução facebook
    O prêmio foi atribuído à cidade devido ao sucesso do projeto Salvador Capital Afro, elaborado pelo Plano de Desenvolvimento do Afroturismo de Salvador, promovido pela Prefeitura em parceria com a comunidade negra local, e que está sendo colocado em prática desde 2021. Foto: divulgação
    A seleção é baseada em critérios como originalidade, dedicação à construção de um ambiente sustentável e adesão aos princípios de sustentabilidade. Foto: Jeff Dias / Divulgação
    Salvador, a capital do estado da Bahia, no nordeste do Brasil, é uma cidade vibrante e multicultural com uma história rica e encantadora. Foto: digasalinas por Pixabay
    Fundada em 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil e desempenhou um papel importante na colonização do país. Foto: domínio público
    A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial portuguesa, sua cultura afro-brasileira e seu litoral tropical. Foto: Domínio público
    Salvador é uma cidade vibrante e cosmopolita que sempre tem algo a oferecer durante o ano todo. Foto: wikimedia commons Alex@Eddi
    O bairro do Pelourinho, o centro histórico de Salvador, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
    O Pelourinho é um labirinto de ruas de paralelepípedos, praças grandes e prédios coloridos. A arquitetura do bairro é uma mistura de estilos, incluindo barroco, colonial e neoclássico. Foto: Flickr CuchoGOL
    As igrejas barrocas do Pelourinho são particularmente impressionantes, com seus interiores decorados com ouro e madeira. Foto: wikimedia commons Lalaisca
    Em termos de eventos ao longo do ano, Salvador é mundialmente famosa por seu Carnaval, um dos maiores e mais animados do mundo. Mas a capital baiana vai muito além disso. Foto: Reprodução/Instagram
    A cidade abriga festivais culturais, como o Festival de Jazz de Salvador. Todo mês de julho, o evento, que acontece no Parque da Cidade, reúne artistas de jazz de todo o mundo. Foto: Ligia Rizerio / Divulgação
    Tem também o Festival de Verão, um evento de música popular que acontece todos os anos no mês de janeiro e reúne grandes artistas nacionais e internacionais. Foto: divulgação
    Também anualmente, em novembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia, acontece o Festival de Arte Contemporânea de Salvador, um evento que reúne artistas visuais de todo o mundo. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
    O litoral de Salvador é outro ponto de destaque da cidade. A cidade tem mais de 50 quilômetros de praias, incluindo algumas das mais belas do Brasil. Foto: wikimedia commons Jorge Cortell
    Um exemplo é a Praia de Itapuã, conhecida pelas suas areias douradas, coqueiros e águas tranquilas. O local já foi até mencionado em uma música música de Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi. Foto: wikimedia commons Portal da Copa/ME
    Além das praias, Salvador também tem uma variedade de outros parques e áreas verdes. O Parque da Cidade, por exemplo, localizado no alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas da cidade. Foto: reprodução
    Outro local famoso de Salvador o ano inteiro é o Jardim Botânico da Bahia, um destino popular para caminhadas e piqueniques. Foto: PMS/Divulgação
    Localizado em uma das praias mais populares da cidade, o Farol da Barra oferece vistas deslumbrantes do oceano Atlântico. É um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol. Foto: wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
    Outro dos lugares mais procurados pelos turistas em Salvador é o Elevador Lacerda, um verdadeiro ícone da cidade que conecta a Cidade Baixa à Cidade Alta. Isso sem falar na vista panorâmica do mirante… Foto: flickr Débora Araújo
    O Mercado Modelo, outro destino popular de Salvador, é conhecido por suas lojas de artesanato, onde os visitantes podem encontrar artigos de couro, instrumentos musicais e muito mais. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
    Não menos importante, a Igreja do Bonfim, é um importante local de peregrinação, famosa por suas fitinhas coloridas que representam pedidos e agradecimentos. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
