Montanhas com formatos curiosos ao redor do mundo
Essas formações muitas vezes resultam de processos geológicos únicos, como erosão diferencial, atividade vulcânica ou movimentações tectônicas. Veja algumas incríveis. Foto: Victor/pexels.com
Table Mountain (África do Sul) – Localizada na Cidade do Cabo, tem um topo achatado que lembra uma mesa, formado por erosão ao longo de milhões de anos. Foi referência para navegadores desde o século XV. Seu teleférico e trilhas oferecem vistas espetaculares do oceano Atlântico. Foto: Danie van der Merwe wikimedia commons
Pão de Açúcar (Brasil) – Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
Devils Tower (EUA) – Essa formação geológica em Wyoming tem forma cilíndrica e paredes verticais. Criada por intrusão vulcânica há milhões de anos, é sagrada para tribos indígenas. Popular entre alpinistas, ganhou fama no cinema como cenário de "Contatos Imediatos do Terceiro Grau". Foto: hippopx.com
Kirkjufell (Islândia) – Conhecida como a "montanha da igreja" devido ao seu formato pontiagudo, é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Formada por camadas de sedimentos e lava, destaca-se ainda mais por estar cercada por cachoeiras. Ficou famosa por aparecer na série Game of Thrones. Foto: Gotta Be Worth It @myersmc/Pexels
Half Dome (EUA) – No Parque Nacional de Yosemite, essa montanha tem um formato de cúpula cortada ao meio. Sua aparência distinta é resultado da erosão glacial. É um desafio para escaladores, e sua trilha íngreme atrai aventureiros do mundo todo. Foto: hippopx.com
Ayers Rock/Uluru (Austrália) – Essa enorme formação rochosa no deserto australiano tem coloração avermelhada e superfície arredondada. Formada há cerca de 550 milhões de anos, é sagrada para os aborígenes. Seu tom muda ao longo do dia, criando um espetáculo natural. Foto: hippopx.com
Torres del Paine (Chile) – Localizadas na Patagônia, essas torres de granito possuem picos pontiagudos e verticais. Foram moldadas por geleiras e ventos intensos ao longo de milênios. O parque onde estão situadas é um dos destinos de trekking mais famosos do mundo. Foto:
Roraima (Brasil/Venezuela/Guiana) – Esse imenso tepui (montanha de topo plano) tem escarpas verticais e é uma das formações geológicas mais antigas da Terra. Inspiração para o livro O Mundo Perdido, seu platô abriga ecossistemas únicos, com espécies endêmicas de flora e fauna. Foto: Paolo Costa Baldi /Wikimédia Commons
Los Tres Cuernos (Argentina/Chile) – Essas montanhas dentro do Parque Nacional Torres del Paine possuem camadas alternadas de granito e rocha sedimentar, criando um efeito visual distinto. São cercadas por lagos e geleiras, compondo uma das paisagens mais impressionantes dos Andes. Foto: Lorenzo Albertini/Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
Stawamus Chief (Canadá) – Essa enorme parede de granito em British Columbia lembra uma cúpula arredondada e é um dos maiores monólitos da América do Norte. Esculpida por glaciações, é um paraíso para escaladores e oferece trilhas com vistas incríveis. Foto: Parveen Singh/pexels
Essas montanhas se destacam tanto por sua formação única quanto por seu valor histórico, cultural e turístico, tornando-se símbolos de seus respectivos países. Foto: Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural. Foto: Christian Buergi/Pexels
Sugarloaf Mountain (EUA) – Localizada no estado de Maine, tem um formato cônico distinto e é uma das principais montanhas para esqui da região. Sua origem remonta a processos glaciais que esculpiram seu relevo suave. Além do turismo de inverno, oferece trilhas e vistas panorâmicas no verão. Foto: sugarloaf.com