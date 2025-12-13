Olhando ninguém diz, mas trufa negra é adorada pelos chefs e tem preço inacreditável

Assine
  • Também conhecida como trufa Périgord ou trufa negra francesa, a trufa negra é um fungo comestível nativo do sul da Europa, apreciado por seu sabor e aroma terrosos e intensos.
    Também conhecida como trufa Périgord ou trufa negra francesa, a trufa negra é um fungo comestível nativo do sul da Europa, apreciado por seu sabor e aroma terrosos e intensos. Foto: domínio público
  • Envolta em mistério e exclusividade, a trufa negra intriga e fascina gourmets e chefs de cozinha ao redor do mundo.
    Envolta em mistério e exclusividade, a trufa negra intriga e fascina gourmets e chefs de cozinha ao redor do mundo. Foto: wikimedia commons Marianne Casamance
  • Além de serem uma fonte completa de proteína, as trufas negras também contêm fibras, fósforo, cálcio, manganês e ferro.
    Além de serem uma fonte completa de proteína, as trufas negras também contêm fibras, fósforo, cálcio, manganês e ferro. Foto: Andrea Cairone Unsplash
  • As trufas negras existem há milhares de anos, com registros de consumo que datam da época dos antigos romanos e gregos.
    As trufas negras existem há milhares de anos, com registros de consumo que datam da época dos antigos romanos e gregos. Foto: domínio público
  • Na época, além de serem apreciadas por seu sabor e aroma únicos, as trufas negras eram conhecidas por suas propriedades medicinais.
    Na época, além de serem apreciadas por seu sabor e aroma únicos, as trufas negras eram conhecidas por suas propriedades medicinais. Foto: domínio público
  • No entanto, foi na França, durante o século XIX, que a trufa negra Périgord ganhou fama e reconhecimento internacional, se tornando um símbolo de requinte e sofisticação na culinária.
    No entanto, foi na França, durante o século XIX, que a trufa negra Périgord ganhou fama e reconhecimento internacional, se tornando um símbolo de requinte e sofisticação na culinária. Foto: freepik
  • Sua produÃ§Ã£o Ã© extremamente limitada e depende de condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas especÃ­ficas, tornando-a um ingrediente raro e valioso.
    Sua produÃ§Ã£o Ã© extremamente limitada e depende de condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas especÃ­ficas, tornando-a um ingrediente raro e valioso. Foto: freepik
  • A colheita é feita manualmente, com a ajuda de cães farejadores treinados para identificar o aroma inconfundível da iguaria.
    A colheita é feita manualmente, com a ajuda de cães farejadores treinados para identificar o aroma inconfundível da iguaria. Foto: Andrea Cairone Unsplash
  • O sabor e o aroma terrosos da trufa negra tÃªm notas de chocolate, nozes e especiarias. Ela pode ser utilizada em diversos pratos, como massas, risotos, carnes, ovos e saladas, geralmente em pequenas quantidades para realÃ§ar o sabor dos outros ingredientes.
    O sabor e o aroma terrosos da trufa negra tÃªm notas de chocolate, nozes e especiarias. Ela pode ser utilizada em diversos pratos, como massas, risotos, carnes, ovos e saladas, geralmente em pequenas quantidades para realÃ§ar o sabor dos outros ingredientes. Foto: Grafvision freepik
  • Devido à sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra é um dos ingredientes mais caros do mundo.
    Devido à sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra é um dos ingredientes mais caros do mundo. Foto: freepik
  • Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000!
    Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000! Foto: mamewmy/Freepik
  • O maior produtor de trufas negras do mundo é a França, com a região de Périgord sendo considerada a
    O maior produtor de trufas negras do mundo é a França, com a região de Périgord sendo considerada a "capital mundial da trufa negra". Foto: flickr Dale Cruse
  • A trufa negra é um ingrediente perecível e deve ser consumida fresca dentro de poucos dias após a colheita.
    A trufa negra é um ingrediente perecível e deve ser consumida fresca dentro de poucos dias após a colheita. Foto: Daieuxetdailleurs wikimedia commons
  • Embora não seja nativa do Brasil, a trufa negra vem ganhando popularidade no país nos últimos anos.
    Embora não seja nativa do Brasil, a trufa negra vem ganhando popularidade no país nos últimos anos. Foto: domínio público
  • Alguns restaurantes brasileiros já oferecem pratos com trufas negras em seus menus, geralmente como itens sazonais ou especiais.
    Alguns restaurantes brasileiros já oferecem pratos com trufas negras em seus menus, geralmente como itens sazonais ou especiais. Foto: freepik
  • Na natureza, as trufas ajudam a espalhar os seus esporos, o que é importante para manter o equilíbrio e garantir que a espécie continue existindo. Isso acontece porque esses esporos vão gerar novas trufas com o passar do tempo.
    Na natureza, as trufas ajudam a espalhar os seus esporos, o que é importante para manter o equilíbrio e garantir que a espécie continue existindo. Isso acontece porque esses esporos vão gerar novas trufas com o passar do tempo. Foto: freepik
  • Assim como a maioria dos fungos, as trufas crescem perto de árvores e suas raízes, em solo úmido. Mas só uma parte do mundo tem o solo e o clima ideais para o seu crescimento: o sul da Europa.
    Assim como a maioria dos fungos, as trufas crescem perto de árvores e suas raízes, em solo úmido. Mas só uma parte do mundo tem o solo e o clima ideais para o seu crescimento: o sul da Europa. Foto: flickr Richard Giles
  • O processo de plantio dura de seis a nove meses, e a colheita é feita geralmente durante o inverno europeu, entre dezembro e março.
    O processo de plantio dura de seis a nove meses, e a colheita é feita geralmente durante o inverno europeu, entre dezembro e março. Foto: freepik Grafvision
