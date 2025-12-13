Galeria
Olhando ninguém diz, mas trufa negra é adorada pelos chefs e tem preço inacreditável
Também conhecida como trufa Périgord ou trufa negra francesa, a trufa negra é um fungo comestível nativo do sul da Europa, apreciado por seu sabor e aroma terrosos e intensos. Foto: domínio público
Envolta em mistério e exclusividade, a trufa negra intriga e fascina gourmets e chefs de cozinha ao redor do mundo. Foto: wikimedia commons Marianne Casamance
Além de serem uma fonte completa de proteína, as trufas negras também contêm fibras, fósforo, cálcio, manganês e ferro. Foto: Andrea Cairone Unsplash
As trufas negras existem há milhares de anos, com registros de consumo que datam da época dos antigos romanos e gregos. Foto: domínio público
Na época, além de serem apreciadas por seu sabor e aroma únicos, as trufas negras eram conhecidas por suas propriedades medicinais. Foto: domínio público
No entanto, foi na França, durante o século XIX, que a trufa negra Périgord ganhou fama e reconhecimento internacional, se tornando um símbolo de requinte e sofisticação na culinária. Foto: freepik
Foto: freepik
A colheita é feita manualmente, com a ajuda de cães farejadores treinados para identificar o aroma inconfundível da iguaria. Foto: Andrea Cairone Unsplash
Foto: Grafvision freepik
Devido à sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra é um dos ingredientes mais caros do mundo. Foto: freepik
Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000! Foto: mamewmy/Freepik
O maior produtor de trufas negras do mundo é a França, com a região de Périgord sendo considerada a "capital mundial da trufa negra". Foto: flickr Dale Cruse
A trufa negra é um ingrediente perecível e deve ser consumida fresca dentro de poucos dias após a colheita. Foto: Daieuxetdailleurs wikimedia commons
Embora não seja nativa do Brasil, a trufa negra vem ganhando popularidade no país nos últimos anos. Foto: domínio público
Alguns restaurantes brasileiros já oferecem pratos com trufas negras em seus menus, geralmente como itens sazonais ou especiais. Foto: freepik
Na natureza, as trufas ajudam a espalhar os seus esporos, o que é importante para manter o equilíbrio e garantir que a espécie continue existindo. Isso acontece porque esses esporos vão gerar novas trufas com o passar do tempo. Foto: freepik
Assim como a maioria dos fungos, as trufas crescem perto de árvores e suas raízes, em solo úmido. Mas só uma parte do mundo tem o solo e o clima ideais para o seu crescimento: o sul da Europa. Foto: flickr Richard Giles
O processo de plantio dura de seis a nove meses, e a colheita é feita geralmente durante o inverno europeu, entre dezembro e março. Foto: freepik Grafvision