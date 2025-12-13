Entretenimento
As montanhas-russas mais altas do mundo e a velocidade que alcançam
-
Intimidator 305 - Estados Unidos - Fica no parque Kings Dominion, em Doswell, na Virginia. Foto: Commons Wikimedia
-
Inaugurada em abril de 2010, tem uma queda de 91,4 metros, com velocidade de 144,7 km/h. A queda tem um ângulo de 85 graus! Foto: Divulgação
-
Leviathan - Canadá - O brinquedo gigante de aço fica no norte de Wonderland, em Vaughan, Ontario. Foto: Commons Wikimedia
-
Inaugurada em maio de 2012, Leviathan tem uma queda de 93,2 metros. O visitante faz a curva num túnel após atingir 147,9 km/h de velocidade! Foto: Commons Wikimedia
-
-
Millenium Force - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, no estado de Ohio. Foto: Divulgação
-
Construída em 1999, ela quebrou recordes mundiais na época, dando origem à categoria Giga, para mais de 91,4 metros (extensão da sua queda). Velocidade de 149,4 km/h. Foto: Divulgação
-
Steel Dragon 2000 - Japão - no parque de diversão Nagashima Spa Land na Prefeitura de Mie do Japão. Foto: Commons Wikimedia
-
-
Construída no ano 2000, tem uma queda de 93,5 metros (a partir de uma altura de 96,9 metros). Velocidade de 152,6 km/h, num ângulo de 68 graus. Foto: Commons Wikimedia
-
Fury - Estados Unidos - Essa montanha-russa tem 99 metros de altura no ponto mais elevado e a queda é de 97,5 metros a uma velocidade de 152,6 km/h. Foto: Divulgação
-
A montanha-russa Fury fica num parque em Carowinds, na Carolina do Norte. Foi inaugurada em 2015. Foto: Divulgação
-
-
Em julho de 2023, um susto. O brinquedo gigantesco teve que ser interditado porque surgiu uma rachadura numa das colunas de sustentação. Um visitante gravou imagens da falha e alertou aos seguranças do parque. Foto: Reprodução de Video Redes Sociais
-
Red Force - Espanha - Fica no parque temático Ferrari Lanc, em Salou, Tarragona. Foto: ThomasPA34 wikimedia commons
-
Inaugurada em abril de 2017, a Red Force tem 11,9 metros de altura. A queda é de 109,7 metros numa velocidade de 179,6 km/h - o que faz com que a descida tenha apenas 25 segundos! Foto: Divulgação
-
-
Tower of Terror (Torre do Terror) - Austrália - Fica no Dreamworld Theme Park em Queensland. Foto: Divulgação
-
Inaugurada em 1997, foi a primeira a alcançar 160,9 km/h. Os visitantes caem de 108,2 metros de altura depois de alcançarem 114,9 metros na preparação. Foto: Reprodução
-
Superman Escape from Krypton - Estados Unidos - Fica em Kingdom, na Califórnia. Foto: Reprodução
-
-
Inaugurada em 1997, tem uma altura de 126,4 metros. A queda é de 100 metros , a 167 km/h. Foto: Reprodução
-
Top Thrill Dragster - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, em Sandusky, Ohio (onde também fica a Millennium, outra montanha-russa desta seleção). A Top Thrill Dragster é assustadora. É a segunda maior montanha-russa do mundo, atrás apenas da Kingda Ka. Foto: Reprodução
-
Os visitantes sobem a 128 metros de altura e descem numa queda de 121,9 metros, a uma velocidade espantosa de 192,9 km/h. Foto: Reprodução
-
-
As montanhas-russas de grandes parques têm um sistema de proteção rigoroso, o que dá segurança aos visitantes. Mas já houve sustos. Em junho de 2023, onze pessoas ficaram penduradas de cabeça pra baixo no carrinho de uma montanha-russa que travou na China. Foto: Reprodução rede social
-
Foi na montanha-russa do Nandaihe International Entertainment Center, na cidade de Qinhuangdao, na província de Hebei. Vídeos do momento de pânico das pessoas circularam pela internet. Mas todos foram retirados em segurança e ninguém se feriu. Foto: Reprodução rede social
-
Kingda Ka - Fica no parque Flags Great Adventure, em Jackson Township, na cidade de Nova Jersey, a cerca de 125 km de Nova York. Foto: Commons Wikimedia
-
-
Inaugurada em 21/5/2005, atrai quem curte aventura com elavada dose de adrenalina. A Kingda Ka tem incríveis 139 metros (a altura de um prédio de 40 andares), sendo a maior do mundo. E alcança uma velocidade de até 206 km/h. Foto: reprodução YouTube