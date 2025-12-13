Economia
Vendedor viraliza ao ‘embelezar’ caixa de isopor e ensinar como se faz
Ele trabalha com uma caixa de pescado de 24 litros e comentou o seguinte: "Gosto de colocar a fita na caixa pois, além de proteger, o isopor fica mais higiênico e dá mais confiança ao cliente na hora da compra". Foto: Reprodução do Instagram @bolinho.lanches
Muita gente utiliza o isopor no trabalho ou até mesmo em atividades pessoais e de lazer. Conheça esse material tão útil no dia a dia. O isopor é um tipo de plástico derivado do poliestireno expandido (EPS). Foto: Imagem de jan mesaros por Pixabay
Formado por 98% de ar, o isopor é produzido a partir do petróleo. E foi patenteado em 1949 pela BASF com o nome de "Styropor". Foto: Divulgação
Existem basicamente três tioos de isopor. O EPS (que é considerado o padrão) é comum em embalagens e isolantes térmicos. Foto: divulgação
O isopor é muito usado para caixas que possam manter a temperatura dos alimentos e das bebidas, sendo essencial para ambulantes, por exemplo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Uma boa caixa de isopor também pode representar uma economia para os passeios em família ou com amigos, acondicionando bebidas e lanches para consumo sem necessidade de comprar na rua. Foto: Divulgação
O isopor também serve para a fabricação de bandejas, pratos e copos descartáveis para alimentação. É um material leve e fácil de transportar. Foto: Reprodução Facebook Proecologic Reciclagem
Porém, cabe ressaltar que o descarte deve ser feito de forma correta, pois se for jogado no lixo de forma inadequada, pode poluir solo e água. Leva séculos para se decompor na natureza. Foto: Reprodução do Facebook Proecologic Reciclagem
Além disso, fragmentos podem ser ingeridos por animais, causando danos ambientais. O ideal, portanto, é descartar o isopor de forma que permita a reciclagem. Foto: Divulgação
O XPS (poliestireno extrudado) é mais denso e usado em isolamento acústico e construção civil. Foto: Divulgação
O isopor na construção civil é usado principalmente como isolante térmico e acústico em paredes, lajes e telhados. Sua leveza facilita o manuseio e reduz a carga estrutural das edificações. Foto: Divulgação
O EPP (polipropileno expandido) é mais resistente e reutilizável, usado em automóveis e brinquedos. Foto: Divulgação
O isopor é usado na fabricação de veículos para reduzir peso, melhorando eficiência energética. Ele compõe peças como para-choques e painéis, absorvendo impactos em colisões. Além disso, colabora no isolamento acústico, garantindo mais conforto. Foto: Divulgação
Na fabricação de brinquedos, o isopor é valorizado por sua leveza e segurança, sendo usado em jogos, peças educativas e enfeites. Brinquedos de isopor são fáceis de moldar e pintados, tornando-os atraentes para crianças. Também é frequente em embalagens protetoras de itens infantis. Foto: divulgação
O isopor é um material que tem características vantajosas a produção. É leve, resistente à água e com alta capacidade isolante. Fácil de moldar, recortar e personalizar. Foto: Reprodução do Youtube
Por isso ele também pode servir para artesanato, com criacao de pecas de diversos formatos, alem de embalagens e maquetes escolares. Foto: Reprodução de Youtube
Na área de saúde, caixas de isopor permitem o transporte seguro de medicamentos sensíveis e vacinas, por exemplo. Foto: Divulgação