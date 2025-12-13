Assine
Vendedor viraliza ao ‘embelezar’ caixa de isopor e ensinar como se faz

RF
Redação Flipar
  • Ele trabalha com uma caixa de pescado de 24 litros e comentou o seguinte:
  • Muita gente utiliza o isopor no trabalho ou até mesmo em atividades pessoais e de lazer. Conheça esse material tão útil no dia a dia. O isopor é um tipo de plástico derivado do poliestireno expandido (EPS).
  • Formado por 98% de ar, o isopor é produzido a partir do petróleo. E foi patenteado em 1949 pela BASF com o nome de
  • Existem basicamente três tioos de isopor. O EPS (que é considerado o padrão) é comum em embalagens e isolantes térmicos.
  • O isopor é muito usado para caixas que possam manter a temperatura dos alimentos e das bebidas, sendo essencial para ambulantes, por exemplo.
  • Uma boa caixa de isopor também pode representar uma economia para os passeios em família ou com amigos, acondicionando bebidas e lanches para consumo sem necessidade de comprar na rua.
  • O isopor também serve para a fabricação de bandejas, pratos e copos descartáveis para alimentação. É um material leve e fácil de transportar.
  • Porém, cabe ressaltar que o descarte deve ser feito de forma correta, pois se for jogado no lixo de forma inadequada, pode poluir solo e água. Leva séculos para se decompor na natureza.
  • Além disso, fragmentos podem ser ingeridos por animais, causando danos ambientais. O ideal, portanto, é descartar o isopor de forma que permita a reciclagem.
  • O XPS (poliestireno extrudado) é mais denso e usado em isolamento acústico e construção civil.
  • O isopor na construção civil é usado principalmente como isolante térmico e acústico em paredes, lajes e telhados. Sua leveza facilita o manuseio e reduz a carga estrutural das edificações.
  • TambÃ©m Ã© empregado no preenchimento de vazios em obras.Por exemplo, ele Ã© usado em blocos de concreto, nas chamadas lajes nervuradas, onde serve como um nÃºcleo leve entre os elementos de concreto. Isso economiza material, acelera a construÃ§Ã£o e mantÃ©m a resistÃªncia estrutural.
  • O EPP (polipropileno expandido) é mais resistente e reutilizável, usado em automóveis e brinquedos.
  • O isopor é usado na fabricação de veículos para reduzir peso, melhorando eficiência energética. Ele compõe peças como para-choques e painéis, absorvendo impactos em colisões. Além disso, colabora no isolamento acústico, garantindo mais conforto.
  • Na fabricação de brinquedos, o isopor é valorizado por sua leveza e segurança, sendo usado em jogos, peças educativas e enfeites. Brinquedos de isopor são fáceis de moldar e pintados, tornando-os atraentes para crianças. Também é frequente em embalagens protetoras de itens infantis.
  • O isopor é um material que tem características vantajosas a produção. É leve, resistente à água e com alta capacidade isolante. Fácil de moldar, recortar e personalizar.
  • Por isso ele também pode servir para artesanato, com criacao de pecas de diversos formatos, alem de embalagens e maquetes escolares.
  • Na área de saúde, caixas de isopor permitem o transporte seguro de medicamentos sensíveis e vacinas, por exemplo.
