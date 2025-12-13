Entretenimento
Aos 67 anos, Michelle Pfeiffer credita seu vigor a estilo alimentar ‘das cavernas’
-
Esta dieta se baseia nos hábitos alimentares do período Paleolítico, entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. Ela prioriza alimentos obtidos por caça e coleta. Por isso é conhecida como a “dieta do homem das cavernas”. Foto: Reprodução instagram @michellepfeifferoficial
-
Segundo a Mayo Clinic, o plano inclui frutas, vegetais, carnes magras, peixes, ovos, nozes e sementes. A proposta é consumir alimentos integrais e não processados. O foco está em escolhas naturais e nutritivas. Foto: Reprodução/Instagram
-
Pfeiffer conta que, fora das câmeras, permite-se mais liberdade e não abre de3 beber vinho. Para ela, o equilíbrio é essencial, apesar de mencionar que o “segredo” é justamente não haver segredo. Foto: Reprodução/Instagram
-
Estudos mostram que uma boa alimentação melhora energia, acuidade mental e resistência a doenças com o envelhecimento. A atriz também pratica ioga e pilates e gosta de acordar com o nascer do sol. Esses hábitos completam sua rotina de bem-estar. Foto: Youtube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
-
-
Nascida em 29/04/1858 na cidade americana de Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória. Foto: Instagram @michellepfeifferofficial
-
No início de 2024, Pfeiffer despertou preocupação em sua legião de fãs ao cancelar a participação na cerimônia da 96ª edição do Oscar. A atriz havia sido escolhida para apresentar o vencedor de melhor filme, ao lado de Al Pacino. Foto: reprodução instagram
-
A escalação da dupla Al Pacino e Michelle Pfeiffer seria uma forma de exaltar os 40 anos do clássico “Scarface”, de Brian De Palma, estrelado por eles. Foto: Divulgação
-
-
Na ausência de Pfiffer, Al Pacino, 83, conduziu sozinho a entrega do Oscar para Oppenheimer, de Christopher Nolan, que também foi premiado como melhor diretor (o filme faturou sete estatuetas, no total). A atriz divulgou que não pôde ir por "motivos familiares". Foto: reprodução abc
-
Pfeiffer iniciou a carreira artística na televisão aos 20 anos, participando de séries. E desde cedo chamou atenção pela beleza e pelo talento. Foto: Instagram @michellepfeifferofficial
-
Sua estreia no cinema ocorreu em 1980, no filme “The Hollywood Knights”, uma comédia adolescente. Foto: Michelle Pfeiffer - Instagram @michellepfeifferofficial
-
-
Em 1982, interpretou seu primeiro papel de destaque em “Grease 2”, mas foi no ano seguinte, com “Scarface”, que sua carreira passou a receber holofotes. Foto: Divulgação
-
Sua primeira indicação ao Oscar (atriz coadjuvante) foi pela personagem Madame de Tourvel, em “Ligações Perigosas, de Stephen Frears. Foto: Divulgação
-
Em 1990, ela conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz no drama em “Susie e os Baker Boys”, em que mostrou que também canta muito bem. Foto: Divulgação
-
-
Dois anos depois, levou o Urso de Prata em Berlim pela interpretação em “Love Field” ("As Barreiras do Amor"). Foto: Divulgação
-
Pfeiffer também ganhou projeção no universo dos filmes de super-heróis ao interpretar a Mulher Gato em ‘Batman: O Retorno”, de Tim Burton, em 1992. Foto: Reprodução/Batman - O Retorno
-
Além do cultuado “Scarface”, Pfeiffer contracenou com Al Pacino no romance “Frankie E Johnny” e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. Foto: Reprodução
-
-
A filmografia de Michelle Pfeiffer inclui mais de 50 produções, incluindo quatro com a presença de outro dos maiorais de Hollywood, Robert de Niro. Foto: Divulgação
-
Michelle Pfeiffer foi casada por sete anos com o ator Peter Horton e, desde 1993, está com David E. Kelley, com quem tem um filho. Foto: Instagram @michellepfeifferofficial
-
Antes, ela já havia adotado uma menina, Claude Rose, que é sua filha mais velha. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em uma entrevista de 2022 ao â??The Hollywood Reporter", a atriz contou uma passagem curiosa de sua vida em que aderiu a uma seita que pregava alimentaÃ§Ã£o Ã base de luz. Foto: Michelle Pfeiffer com Jimmy Fallon - Instagram @michellepfeifferofficial
-
“Bagunçaram minha mente e fizeram uma lavagem cerebral”, afirmou, referindo-se ao fato ocorrido quando tinha 20 anos e ela havia acabado de se mudar para Los Angeles. Foto: Instagram @michellepfeifferofficial
-
No fim de 2023, ela surgiu com um olho roxo, causando apreensão nos fãs. E explicou nas redes sociais que tinha sofrido um acidente doméstico com bola de pickleball. Foto: Instagram
-
-
Em seguida, ela postou imagem colocando um saco de gelo no olho e fez o alerta para que as pessoas não brinquem com essa bolinha oca em qualquer lugar. “Aviso: pickleball, fique longe da cozinha”, postou. Foto: Instagram