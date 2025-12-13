‘Maldição’ do Atuk: Filme nunca saiu do papel porque os protagonistas sempre morrem na vida real

Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de "O grande vigarista". Em 1977, foi responsável por escrever "Adivinhe Quem vem para Roubar", que foi refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: "As Loucuras de Dick & Jane". Foto: Wikimedia Commons