Entretenimento
Gestos comuns no Brasil que causam espanto – e até ofendem- os estrangeiros
-
Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países. Foto: pch vector por freepik
-
Joinha - Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo. Foto: kues1 por freepik
-
Mas...No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil Foto: Anuraj RV por Pixabay
-
Paz e Amor - O sinal com os dois dedos (indicador e médio) representa que você deseja tudo de bom para a pessoa. E também significa o V da vitória Foto: stockking por freepik
-
-
Mas...Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga. Foto: brgfx por freepik
-
Dedo mindinho para o alto - É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta. Foto: divulgação society6.com venda de arte
-
Mas...em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade. Foto: divulgação Mônica Sá
-
-
Sinal de OK - Quando a pessoa junta o polegar e o indicador, deixando os outros dedos para cima. Significa que está combinado, que está aprovado. Foto: Gino Crescoli por Pixabay
-
Mas...nos EUA, este gesto está associado ao "poder branco" de líderes supremacistas e racistas no país porque os 3 dedos foram uma espécie de W de White (branco) e a forma dos dedos também indica um P de Power (poder). Foto: pixabay
-
E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero. Foto: jcomp por freepik
-
-
Fazer figa - Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção. Foto: wayhomestudio por freepik
-
Mas...na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno. Foto: SpecialAdviser wikimdia commons
-
E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria. Foto: -Jeremykemp wikimedia commons
-
-
Aperto de mãos - Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo. Foto: Gerd Altmann por Pixabay
-
Mas... No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro. Foto: Maya-Anais Yataghene wikimedia commons
-
Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante. Foto: jacqueline macou por Pixabay
-
-
E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar. Foto: Tumisu por Pixabay
-
Cruzar os braços - Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares. Foto: Pexels por Pixabay
-
Mas...Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar? Foto: drobotdean por freepik
-
-
Olhar o relógio - Significa simplesmente que você precisa saber da hora. Foto: F. Muhammad por Pixabay
-
Mas...no Oriente MÃ©dio isso Ã© interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educaÃ§Ã£o. Foto: katemangostar por freepik
-
E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até! Foto: Robin Higgins por Pixabay
-