Cápsula para ‘viver’ no fundo do mar tem cozinha e beliches

Redação Flipar
  • A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.
    A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano. Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.
    Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar. Foto: Divulgação/Deep
  • Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.
    Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros. Foto: Divulgação/Deep
  • Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.
    Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5. Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.
    Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho. Foto: Divulgação/Deep
  • O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.
    O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança. Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho.
    Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho. Foto: Pexels/Blaque X
  • Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura.
    Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura. Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro.
    Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro. Foto: Divulgação/Deep
  • A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos.
    A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos. Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana.
    Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana. Foto: Reproduc?a?o @deepengineered
  • "Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração", declarou a empresa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @deepengineered
  • O objetivo, de acordo com a fabricante, é
    O objetivo, de acordo com a fabricante, é "redescobrir o planeta e formar uma conexão mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra." Foto: Pexels/Francesco Ungaro
  • Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos.
    Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o
  • Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada.
    Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada. Foto: Reproduc?a?o
