Cápsula para ‘viver’ no fundo do mar tem cozinha e beliches
A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano. Foto: Reproduc?a?o/Deep
Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar. Foto: Divulgação/Deep
Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros. Foto: Divulgação/Deep
Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5. Foto: Reproduc?a?o/Deep
Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho. Foto: Divulgação/Deep
O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança. Foto: Reproduc?a?o/Deep
Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho. Foto: Pexels/Blaque X
Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura. Foto: Reproduc?a?o/Deep
Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro. Foto: Divulgação/Deep
A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos. Foto: Reproduc?a?o/Deep
Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana. Foto: Reproduc?a?o @deepengineered
"Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração", declarou a empresa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @deepengineered
O objetivo, de acordo com a fabricante, é "redescobrir o planeta e formar uma conexão mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra." Foto: Pexels/Francesco Ungaro
Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o
Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada. Foto: Reproduc?a?o