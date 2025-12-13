Millôr Fernandes ganha biografia que transcende o ícone do jornalismo

A “República de Ipanema”, criada por ele e a turma d’O Pasquim, projetou uma Ipanema que dialogava com a realidade do bairro. Suas frases reforçam a visão afiada sobre liberdade, identidade e humor. Até hoje, seu pensamento ilumina contradições nacionais, como os oximoros que tanto gostava de apontar. Foto: Arquivo Nacional