Chris Pratt explora túmulo de São Pedro em documentário do Vaticano

No documentário, Pratt conduzirá o público por um percurso que une história, fé e arqueologia, ao apresentar a relação entre a construção da basílica e o local onde Pedro foi martirizado e sepultado em 64 d.C. Desde os primeiros séculos, a região se tornou destino de peregrinação, o que levou o imperador Constantino a preservar o túmulo ao erguer a primeira basílica na Colina Vaticana. Foto: Reprodução Instagram /@prattprattpratt