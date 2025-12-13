Entretenimento
Mikey Madison encabeça lista de atores mais pesquisados do Google em 2025
O impacto de Anora foi decisivo para colocar Madison no topo das buscas. A curiosidade do público disparou logo após o Oscar, atingindo picos de pesquisa em diversos países. Sua performance intensa e elogiada a transformou em um símbolo do novo cinema independente. Foto: wikimedia commons/Toglenn
Além do reconhecimento da crítica, Mikey Madison se destacou por representar a nova geração de talentos que dominam o streaming e as grandes premiações. Sua presença constante nas conversas culturais de 2025 refletiu o interesse crescente por artistas jovens e versáteis. Foto: Reprodução de vídeo
Em fevereiro de 2025, Madison venceu o prêmio Bafta ao desbancar Marianne Jean-Baptiste, Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo e Saoirse Ronan. Foto: Hraybould wikimedia commons
Mikaela Madison Rosberg nasceu em Los Angeles, em 25 de março de 1999. Cresceu em uma família com quatro irmãos, incluindo um gêmeo, e é filha de dois psicólogos. Foto: reprodução/youtube
Seu interesse pela atuação surgiu durante a adolescência, mas sua trajetória profissional teve início por volta de 2013, quando participou de vários curtas-metragens. Foto: reprodução
Em 2015, estrelou seu primeiro longa-metragem, o drama "Liza Liza: Skies Are Grey". Foto: reprodução
No entanto, o grande ponto de virada veio em 2016, quando Madison interpretou a adolescente Max Fox na série "Better Things" (2016–2022). Foto: reprodução
Em 2018, a atriz atuou em dois filmes: "Nostalgia" e "Monstro" (foto), da Netflix. Foto: reprodução
Madison ganhou mais prestígio em 2018, quando participou do filme "Era Uma Vez… em Hollywood", dirigido por Quentin Tarantino. Foto: reprodução
Na produção, ela interpretou Sadie Atkins, uma das integrantes da família Manson, dividindo a tela com grandes estrelas como Brad Pitt, Margot Robbie e Leonardo DiCaprio. Foto: divulgação/Sony Pictures
Em 2022, Madison estrelou o quinto filme da icônica franquia de terror "Pânico". Ela viveu a personagem Amber Freeman. Foto: divulgação/PARAMOUNT PICTURES
Impressionado com seu trabalho em produções anteriores, o cineasta Sean Baker escreveu o roteiro de "Anora" com a atriz em mente para o papel principal, Ani. Foto: reprodução
“Ninguém nunca escreveu uma personagem para mim antes, eu estava sem acreditar“, contou a atriz em uma entrevista ao The Hollywood Reporter. Foto: reprodução
"Anora" apresenta a história de uma jovem prostituta que trabalha no Brooklyn e, após conhecer Ivan, filho de um poderoso oligarca russo, ela se envolve em um romance que leva os dois a se casarem em segredo. Foto: divulgação/neon
No entanto, a relação é colocada em risco quando os pais de Ivan retornam com a intenção de desfazer a união. Foto: reprodução
A atuação de Madison rendeu indicações às mais prestigiadas premiações da indústria cinematográfica, incluindo BAFTA, Critics’ Choice, Globo de Ouro, SAG e, agora, Oscar. Foto: wikimedia commons/Frank Sun
Em 2024, Madison também trabalhou na minissérie de mistério "A Mulher no Lago", ao lado de Natalie Portman ("Cisne Negro", 2010), para a Apple TV+. Foto: divulgação/apple tv+