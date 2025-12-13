Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Conheça Song Ji-woo, a atriz sul-coreana que conquistou o público mundial em 2025

RF
Redação Flipar
  • Nascida em 15/12/1997 em Seul, Coreia do Sul, cresceu cercada por arte e literatura, influências que moldaram sua sensibilidade cênica. Desde cedo demonstrou interesse por atuação, participando de peças escolares e pequenos projetos independentes.
    Nascida em 15/12/1997 em Seul, Coreia do Sul, cresceu cercada por arte e literatura, influências que moldaram sua sensibilidade cênica. Desde cedo demonstrou interesse por atuação, participando de peças escolares e pequenos projetos independentes. Foto: reprodução/instagram
  • Sua formação inclui estudos em teatro clássico e cinema contemporâneo, o que lhe deu domínio técnico e emocional. Professores, aliás, destacavam sua capacidade de compreender nuances psicológicas dos personagens.
    Sua formação inclui estudos em teatro clássico e cinema contemporâneo, o que lhe deu domínio técnico e emocional. Professores, aliás, destacavam sua capacidade de compreender nuances psicológicas dos personagens. Foto: reprodução/instagram
  • Song Ji?woo iniciou sua carreira em 2019, construindo aos poucos uma filmografia sólida que chamou atenção do público e da crítica. Sua evolução constante demonstra domínio crescente e de técnicas, além de um amadurecimento artístico que abriu portas para papéis mais complexos.
    Song Ji?woo iniciou sua carreira em 2019, construindo aos poucos uma filmografia sólida que chamou atenção do público e da crítica. Sua evolução constante demonstra domínio crescente e de técnicas, além de um amadurecimento artístico que abriu portas para papéis mais complexos. Foto: reprodução/instagram
  • Em
    Em "A Lição! (2022)", ela interpretou Choi Hye?jeong, personagem que exigia tensão psicológica e camadas internas. A atuação destacou sua capacidade de expressar fragilidade e dureza simultaneamente. Foi um dos primeiros trabalhos que a projetou internacionalmente. Foto: reprodução
  • No drama
    No drama "O Tempo Traz Você pra Mim" (2023), Song Ji?woo viveu Byeon Da?hyeon, papel que ampliou sua popularidade no streaming asiático. A personagem envolvia romance, mistério e sensibilidade temporal. A série reforçou sua imagem como atriz de forte apelo emocional. Foto: reprodução
  • Sua presença em
    Sua presença em "Round 6 / Squid Game 2" (2024), interpretando Kang Mi?na, elevou seu nome ao radar global. A produção trouxe enorme visibilidade internacional. O papel consolidou sua entrada definitiva no mainstream mundial. Foto: reprodução de video
  • Em
    Em "Gangnam B?Side" (2024), Song Ji?woo explorou um lado mais urbano e contemporâneo. A série permitiu que ela mostrasse versatilidade em narrativas sociais, e o público elogiou sua naturalidade em papéis modernos. Foto: reprodução
  • A atriz também se destacou em
    A atriz também se destacou em "Love to Hate You" (2023), vivendo Hwang Ji?hye, personagem leve e divertida. Este trabalho revelou, assim, sua habilidade para comédia romântica. A variedade de gêneros fortaleceu sua reputação de intérprete completa. Foto: reprodução de video
  • Sua formação artística inclui experiências em dramas especiais, como
    Sua formação artística inclui experiências em dramas especiais, como "KBS Drama Special" (2020), e que funcionaram como laboratório para seu desenvolvimento técnico. Assim, ela ganhou confiança para papéis mais desafiadores. Foto: reprodução
  • A atriz é frequentemente elogiada por sua expressão facial precisa e silenciosa. Críticos apontam que ela transmite emoções complexas com economia de gestos em um estilo que a diferencia entre jovens atrizes coreanas.
    A atriz é frequentemente elogiada por sua expressão facial precisa e silenciosa. Críticos apontam que ela transmite emoções complexas com economia de gestos em um estilo que a diferencia entre jovens atrizes coreanas. Foto: reprodução/instagram
  • Song Ji?woo também apresenta ampla capacidade de se adaptar a diferentes atmosferas narrativas. Do suspense psicológico ao romance leve, ela transita com fluidez. Sua elasticidade artística, portanto, atrai diretores em busca de versatilidade.
    Song Ji?woo também apresenta ampla capacidade de se adaptar a diferentes atmosferas narrativas. Do suspense psicológico ao romance leve, ela transita com fluidez. Sua elasticidade artística, portanto, atrai diretores em busca de versatilidade. Foto: reprodução de video
  • Além disso, a popularidade da atriz em 2025 cresceu impulsionada por buscas globais e engajamento nas redes. O público jovem se identifica com sua autenticidade e presença discreta, tornando-a uma referência de talento emergente.
    Além disso, a popularidade da atriz em 2025 cresceu impulsionada por buscas globais e engajamento nas redes. O público jovem se identifica com sua autenticidade e presença discreta, tornando-a uma referência de talento emergente. Foto: reprodução/instagram
  • A atriz mantém imagem pública reservada, focada no trabalho e na evolução profissional. Postura, por sinal, que reforça sua credibilidade no meio artístico. A discrição da sul-coreana serve, ainda, como estimulante para alimentar a curiosidade do público.
    A atriz mantém imagem pública reservada, focada no trabalho e na evolução profissional. Postura, por sinal, que reforça sua credibilidade no meio artístico. A discrição da sul-coreana serve, ainda, como estimulante para alimentar a curiosidade do público. Foto: reprodução/instagram
  • Song Ji?woo costuma escolher projetos que exploram relações humanas intensas e demonstra preferência por personagens com conflitos internos. Isso fortalece consideravelmente sua marca como intérprete emocionalmente profunda.
    Song Ji?woo costuma escolher projetos que exploram relações humanas intensas e demonstra preferência por personagens com conflitos internos. Isso fortalece consideravelmente sua marca como intérprete emocionalmente profunda. Foto: reprodução de video
  • A crítica internacional começou a observá?la com mais atenção após 2024. A presença em séries de grande audiência abriu portas para premiações futuras. Muitos analistas a consideram, inclusive, promessa de papéis ainda maiores.
    A crítica internacional começou a observá?la com mais atenção após 2024. A presença em séries de grande audiência abriu portas para premiações futuras. Muitos analistas a consideram, inclusive, promessa de papéis ainda maiores. Foto: reprodução
  • Song Ji?woo demonstra constante evolução a cada novo projeto, e sua dedicação ao estudo de personagens é frequentemente mencionada por colegas. Logo, os ritos disciplinares sustentam parte relevante de sua ascensão contínua.
    Song Ji?woo demonstra constante evolução a cada novo projeto, e sua dedicação ao estudo de personagens é frequentemente mencionada por colegas. Logo, os ritos disciplinares sustentam parte relevante de sua ascensão contínua. Foto: reprodução/instagram
  • Em 2025, a sul-coreana figura entre as atrizes mais pesquisadas graças ao impacto acumulado de seus trabalhos. Assim, o futuro aponta para uma trajetória internacional ainda mais expressiva.
    Em 2025, a sul-coreana figura entre as atrizes mais pesquisadas graças ao impacto acumulado de seus trabalhos. Assim, o futuro aponta para uma trajetória internacional ainda mais expressiva. Foto: reprodução/instagram
  • O futuro de Song Ji Woo parece cada vez mais expansivo, com rumores de projetos internacionais e colaborações inéditas. Sua trajetória combina talento, estratégia e autenticidade, elementos que sustentam seu impacto cultural. Em 2025, ela não apenas é pesquisada — ela é admirada e acompanhada de perto.
    O futuro de Song Ji Woo parece cada vez mais expansivo, com rumores de projetos internacionais e colaborações inéditas. Sua trajetória combina talento, estratégia e autenticidade, elementos que sustentam seu impacto cultural. Em 2025, ela não apenas é pesquisada — ela é admirada e acompanhada de perto. Foto: reprodução/instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay