Galeria
Caso de jovem que morreu atacado por leoa na Paraíba escancara problema sistemático no Brasil; entenda
-
Diante dos olhares perplexos dos visitantes do zoológico, o rapaz, que havia sido recém-libertado da prisão, desceu de uma árvore e foi atacado por uma leoa. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Após o ocorrido, descobriu-se que Gerson acumulava episódios de psicose, possível deficiência intelectual, crises frequentes, suporte familiar frágil — a mãe também sofre de esquizofrenia — e sucessivas passagens pelo sistema penal. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Apesar das tentativas de controle medicamentoso na prisão, ao ser liberado ele foi encaminhado a um serviço sem condições de atender alguém em surto grave. Foto: Reproduc?a?o/TV Cabo Branco
-
Para a conselheira tutelar que o acompanhou, o que aconteceu foi uma “tragédia anunciada”. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
-
O caso, que parecia apenas excêntrico, na verdade segue um roteiro conhecido por quem trabalha com vulnerabilidade social e saúde mental no Brasil. Foto: Reproduc?a?o/PMPB
-
Um relato da psicóloga clínica e doutora pela Unifesp, Ilana Pinsky, para a Veja, trouxe um novo olhar para a história de Gerson. Foto: Reproduc?a?o/Jornal da Gazeta
-
Segundo ela, na década de 1980, casos psiquiátricos graves no Brasil eram tratados de uma forma desleixada. Foto: Nik Shuliahin/Unsplash
-
-
Na época, os hospitais eram superlotados, pacientes ficavam largados, dopados e sem contato familiar. Em 1989, surgiu a Reforma Psiquiátrica brasileira, um movimento social e político que buscou a desinstitucionalização do tratamento em saúde mental. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O objetivo foi substituir a lógica manicomial, baseada no isolamento e internação de longa permanência, pelos chamados Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Itaquaquecetuba
-
Mas as transformações não acompanharam completamente as necessidades do país. Hoje, embora essenciais, os CAPS operam majoritariamente como ambulatórios, sem capacidade para acolher crises intensas. Foto: Divulgac?a?o/Semuc
-
-
Poucos funcionam 24 horas, há carência de leitos e muitas vezes não há como conter surtos sem apoio familiar. Foto: Divulgação/Leonardo Silveira/Prefeitura de Vito?ria
-
O problema não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, a redução dos hospitais psiquiátricos sem a criação de substitutos robustos fez com que prisões se tornassem as soluções para saúde mental. Foto: Wikimedia Commons/Andrew Smith
-
Dados epidemiológicos de 2024 (reunindo 85 estudos em países desenvolvidos) demonstram que cerca de 67% das pessoas em situação de rua sofrem de transtornos mentais graves. Foto: Nick Fewings/Unsplash
-
-
Segundo Ilana Pinsky, isso evidencia que a falta de serviços não leva as pessoas à liberdade, mas sim ao desamparo, à rua ou à prisão. Foto: Freepik
-
Ela defende que, em vez de uma regressão manicomial, o Brasil necessita de uma modernização da rede com mais leitos de qualidade, unidades de crise e serviços residenciais eficazes. Foto: Pixabay
-
No Brasil, transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos obsessivo–compulsivos (TOC) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são alguns dos problemas psiquiátricos mais comuns. Foto: imagens Freepik
-