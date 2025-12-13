Galeria
Cabo Verde: o pequeno país lusófono da África que completou 50 Anos de Independência
-
Formado por dez ilhas de origem vulcânica, o arquipélago se destaca pela diversidade de paisagens, que vão desde extensas áreas áridas até montanhas imponentes, vales férteis e praias de águas transparentes que atraem visitantes do mundo inteiro. Foto: Reprodução de instagrams
-
A ocupação do território começou no século 15, quando navegadores portugueses descobriram as ilhas e as transformaram em um ponto estratégico para rotas comerciais e para o tráfico atlântico, o que marcou profundamente a formação do povo cabo-verdiano. Foto: Simo Räsänen/Wikimédia Commons
-
Após séculos de dominação colonial e uma prolongada luta política, o país conquistou sua independência em 1975, consolidando-se como uma das nações africanas mais estáveis e com forte vocação para o desenvolvimento social. Foto: Divulgação
-
Ao longo de sua história recente, Cabo Verde se destacou por alcançar indicadores notáveis em áreas como saúde, educação e governança, tornando-se referência de democracia e estabilidade institucional no continente africano. Foto: Divulgação
-
-
Apesar das limitações impostas pela escassez de recursos naturais e pela dependência de importações, o país desenvolveu alternativas sólidas, com destaque para o turismo, que se tornou um dos pilares econômicos e culturais mais importantes do arquipélago. Foto: Reprodução de instagram
-
A hospitalidade cabo-verdiana, aliada à beleza natural das ilhas de Santiago, que é a maior do arquipélago, Sal, Boa Vista, São Vicente e Fogo, estimula um fluxo constante de visitantes em busca de cultura, música, natureza e tranquilidade. Foto: Claridalia/Wikimédia Commons
-
Cabo Verde também é internacionalmente reconhecido pela riqueza de sua produção artística, especialmente na música. O arquipélago é berço de gêneros tradicionais como a morna e a coladeira. Foto: Balou46/Wikimédia Commons
-
-
A morna, elevada ao status de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, carrega consigo a profundidade emocional de um povo marcado pela diáspora e pela relação com o mar. Foto: Joehawkins /Wikimédia Commons
-
Vozes como a de Cesária Évora (1941 - 2011) ajudaram a projetar Cabo Verde no mundo, tornando-se símbolos culturais que atravessam gerações. Foto: Divulgação
-
Além da força cultural, Cabo Verde possui particularidades que despertam curiosidade e admiração. Foto: - Bjørn Christian Tørrissen/Wikimédia Commons
-
-
-
Outro aspecto marcante é a diáspora cabo-verdiana, considerada uma das maiores do mundo em proporção à população nacional. Foto: Reprodução do Flickr David Gil
-
Milhares de cabo-verdianos e descendentes vivem em países como Estados Unidos, Portugal, França e Holanda, mantendo laços estreitos com o arquipélago e influenciando cultural e economicamente a vida no país por meio de remessas, intercâmbio e preservação de tradições. Foto: DuncanCV/Wikimédia Commons
-
-
-
Já o Sal e a Boa Vista se destacam por dunas que lembram cenários desérticos, enquanto Santo Antão é famosa por suas trilhas montanhosas e agricultura em terraços que desafiam o relevo. Foto: Ji-Elle /Wikimédia Commons
-
Essa diversidade natural contribui para o desenvolvimento do ecoturismo e para a formação de uma identidade ambiental que valoriza a preservação e a convivência com um ecossistema frágil, porém resiliente. Foto: Ingo Wölbern/Wikimédia Commons
-
-
Celebrar os 50 anos de independência de Cabo Verde é reconhecer não apenas sua história política, mas também a força de seu povo, sua cultura vibrante e sua capacidade de se reinventar diante das adversidades. Foto: Somada/Wikimédia Commons