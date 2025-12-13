Galeria
Claudia Leitte celebra nova fase diante do público potiguar
-
Ligada afetivamente a Natal, onde tem título de cidadã, Claudia falou da alegria de cantar para multidões e do sentido que isso tem para ela. "Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu amo gente", declarou. Foto: Divulgação
-
Em fase marcada pela gratidão após o lançamento de Especiarias Ato II, a artista destacou que o Carnatal simboliza um novo começo e a chance de apresentar suas músicas inéditas no trio elétrico. Foto: Divulgação
-
Para o Carnaval 2025, aliás, Claudia Leitte lançara nas plataformas de streaming o EP "Soul D' Rua", gravado ao vivo no Candyall Guetho Square, em Salvador (BA) em dezembro de 2024, durante o primeiro ensaio de verão da cantora na capital baiana. Foto: claudia leitte instagram
-
Além do EP, a cantora aproveitou o clima da festa para lançar, em fevereiro, a faixa "Eu, fevereiro e você", gravada em parceria com o cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana. Foto: claudia leitte instagram
-
-
A cantora definiu o novo projeto como "o espetáculo que celebra suas raízes, sua história e a diversidade musical, com figurino e estética energizantes". Foto: claudia leitte instagram
-
Recentemente, Claudia Leitte ficou no centro de uma controvérsia após alterar a letra da música Caranguejo, substituindo a expressão "rainha Iemanjá" por "rei Yeshua" (uma referência a Jesus em hebraico). A troca causou polêmica e debates sobre possível intolerância religiosa. Foto: claudia leitte instagram
-
Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1980. Ela iniciou a carreira em 2001, na Bahia, como vocalista da banda Babado Novo. Foto: claudia leitte instagram
-
-
Claudia mudou-se com a família para a cidade natal de sua mãe, Salvador, com cinco dias de vida, onde posteriormente viria a receber da Câmara Municipal de Salvador o título de "cidadã soteropolitana". Na adolescência, morou em Feira de Santana, onde começou a cantar em bares e festivais. Foto: Divulgação
-
Até que, com 13 anos, passou a integrar a banda do cantor Nando Borges na qual trabalhou como backing vocal. Na mesma época passou a integrar a Banda Violeta, um grupo de forró, onde deu os primeiros passos nos palcos profissionais. Foto: claudia leitte instagram
-
A artista também passou pela Nata do Samba e Companhia do Pagode antes de chegar ao Babado Novo. No período em que ficou à frente do Babado Novo, a cantora lançou dois álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo e dois DVDs. Foto: claudia leitte instagram
-
-
Entre os maiores sucessos, estão "Amor Perfeito", "Cai Fora", "Eu Fico", "Safado, Cachorro, Sem-vergonha", "Doce Desejo", "Bola de Sabão", "A Camisa e O Botão", "Insolação do Coração" e "Pensando em Você". Foto: Divulgação
-
Em 2008, ela deixou a banda para seguir carreira solo com o lançamento do single "Exttravasa", presente em seu primeiro álbum, Ao Vivo em Copacabana, com singles como "Beijar na Boca", "Pássaros" e "Horizonte". Foto: Divulgação
-
Em seguida, no ano de 2010, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "As Máscaras", produzido pelo DJ Deeplick e tendo como compositores Carlinhos Brown, Latino e Mikael Mutti. Foto: Divulgação
-
-
No ano seguinte, Cláudia apresentou sua primeira canção em inglês no Miss Universo, evento com audiência estimada de mais de dois bilhões de espectadores. Também participou do Rock In Rio e lançou a música "Samba", dueto com o porto-riquenho Ricky Martin. Foto: Divulgação
-
Em 21 de março de 2012, lançou "Bem Vindo Amor" , primeiro single de seu segundo DVD e álbum ao vivo intitulado "Negalora: Íntimo". No mesmo ano, tornou-se uma das juradas do talent show "The Voice Brasil", da Rede Globo, e permaneceu por cinco temporadas. Foto: Reprodução/@claudialeitte
-
Em 2014, ela lanÃ§ou seu terceiro DVD e Ã¡lbum ao vivo "Axemusic - Ao Vivo", gravado em Recife. Dele, tiveram singles: "Claudinha Bagunceira", "Tarraxinha", com participaÃ§Ã£o de Luiz Caldas, "Quer Saber?", com Thiaguinho, "DekolÃª" e "Largadinho". Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
-
-
Ainda em 2014, Claudia se tornou uma das vozes da música tema oficial da Copa do Mundo FIFA de 2014, "We Are One (Ole Ola)" se juntando aos estadunidenses Pitbull e Jennifer Lopez. Foto: Divulgação
-
Claudia Leitte fez história e foi a primeira brasileira a se apresentar no Billboard Music Awards. No carnaval do ano seguinte, foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Foto: claudia leitte instagram
-
No dia 7 de março de 2007, a cantora casou-se com o empresário Márcio Pedreira. Juntos, eles são pais de três filhos: Davi, Rafael, e Bela. Foto: Reprodução/Instagram
-