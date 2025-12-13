Celebridades e TV
Isabela Merced: estrela de ‘The Last of Us’ e nova sensação de Hollywood
Nascida Isabela Yolanda Moner em 10/07/2001, na cidade americana de Cleveland, Ohio, é filha de mãe peruana, Katherine, e pai americano, Patrick Moner. Irmã do meio entre dois — todos crescidos em lar bilingue e de dupla nacionalidade —, ela destaca o orgulho de suas origens latinas. Foto: reprodução/ instagram
Ainda criança, Isabela chamou atenção de diretores pelo seu talento. Em 2013, quando tinha 12 anos, teve em um pequeno papel no filme "The House That Jack Built". Mas foi no ano seguinte que viu sua carreira começar a deslanchar. Foto: reprodução/ instagram
Aos 13 anos, Isabela integrou a produção musical "Evita", da Broadway, mostrando talento precoce. Logo depois, estreou na televisão em "Growing Up Fisher", estrelada por J.K. Simmons. Seu destaque veio no seriado juvenil "100 Coisas Pra Fazer Antes do High School", que a apresentou ao público. Foto: reprodução
A série foi produzida pelo canal Nickelodeon, famoso por lançar talentos que migraram para música e cinema. Entre os nomes revelados, aliás, estão Amanda Bynes, Ariana Grande, Drake Bell e Josh Peck. Também se destacam Kenan Thompson e Kel Mitchell. Foto:
Em 2014, Isabela tornou-se a voz oficial de "Dora, a Aventureira" em um seriado animado. Tal experiência consolidou sua ligação com a personagem. Anos depois, em 2019, ela assumiria o papel principal no filme live-action da franquia. O seriado da Nick permaneceu no ar até 2016. Foto: reprodução
A partir desse momento, Isabela passou a ser convidada para produções de destaque em Hollywood. Sua estreia em grandes franquias ocorreu com "Transformers: O Último Cavaleiro (2017)". No longa, ela deu vida à personagem Izabella, marcando presença em cena. Foto: reprodução de video
Em 2018, participou de "Sicário: Dia do Soldado" e de "De Repente Uma Família". Os filmes foram bem recebidos pela crítica e ampliaram sua visibilidade. No ano seguinte, quando mudou o sobrenome para Merced devido à sua avó, teve o primeiro papel como protagonista ao liderar "Dora e a Cidade Perdida". Foto: reprodução
Isabela Merced passou a dividir cenas com grandes estrelas de Hollywood, como Andy Garcia e Jason Momoa. TambÃ©m atuou ao lado de Sydney Sweeney e Dakota Johnson em produÃ§Ãµes recentes. Com ambas, protagonizou "Madame Teia", derivado das histÃ³rias ligadas ao universo do Homem-Aranha. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ sony
Em 2024, integrou o elenco de "Alien: Romulus", produção amplamente elogiada pela crítica. O longa foi apontado como um dos destaques da franquia iniciada em 1979, e a participação da atriz reforçou o prestígio e a força de sua carreira em Hollywood. Foto: reprodução
Isabela integra o seleto grupo que atuou em produções da Marvel e da DC. Em julho de 2025, esteve presente no novo filme "Superman" e também na segunda temporada de "Pacificador". No primeiro, deu vida à Mulher-Gavião, uma das heroínas mais queridas e icônicas do universo da DC. Foto: divulgação
A expectativa é a de que ela assuma ainda mais espaço em futuras produções da DC. Com isso, poderá inserir sua identidade à Mulher-Gavião, como outros já fizeram em franquias de heróis. Tal personagem, aliás, é considerada um dos pilares da editora em inúmeras histórias clássicas. Foto: reprodução
Além da atuação, Isabela Merced se aventurou na música — lançou sua primeira canção em 2014. Depois vieram outras dez e dois álbuns completos. No YouTube, inclusive, seu canal já reúne mais de 700 mil inscritos acompanhando sua trajetória musical. Foto: reprodução de video
Entre seus singles, o mais popular é "PAPI", lançado em 2019 e já com quase 30 milhões de reproduções. E o talento musical também foi levado para o cinema. Em "De Repente Uma Família", Isabela gravou uma das canções originais especialmente para o filme. Foto: reprodução de video
Hoje, com 5 milhões de seguidores no Instagram, Merced costuma compartilhar álbuns dos bastidores de produções, com registros mais descontraídos. Assim, divide momentos pessoais que a aproximam do público. Não à toa, ela entrou na lista dos atores mais pesquisados no Google em 2025. Foto: reprodução/ instagram
A atriz também revela um lado fashionista em suas redes sociais e aparições públicas. Costuma compartilhar seus looks escolhidos para diferentes ocasiões e tapetes vermelhos. Além disso, mostra parte da preparação e estilo adotado nos eventos que participa. Foto: reprodução de video
Em "The Last of Us", Dina, sua personagem, é retratada como alguém que se relaciona com homens e mulheres. Já na vida real, a atriz declarou que se identifica como queer, termo usado de forma inclusiva e que descreve identidades que vão além do modelo binário. Foto: reprodução/ instagram
"Ninguém realmente acha que sou queer, o que é ótimo. Não me importo. Sou atriz, então posso interpretar qualquer pessoa, certo?! Mas ter tanto significado para mim pessoalmente é ótimo e grandioso", declarou Isabela Merced, em entrevista à Variety. Foto: reprodução/ instagram