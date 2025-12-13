Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Filho de peixe… Lewis Pullman esbanja versatilidade e brilha em Hollywood

RF
Redação Flipar
  • Nascido em 29 de janeiro de 1993, em Los Angeles, desde cedo se interessou por artes e literatura. Mas foi na atuação que encontrou sua voz e identidade própria. Filho de Tamara Hurwitz, tem dois irmãos: Maesa e Jack, que não seguem a carreira de artística.
    Nascido em 29 de janeiro de 1993, em Los Angeles, desde cedo se interessou por artes e literatura. Mas foi na atuação que encontrou sua voz e identidade própria. Filho de Tamara Hurwitz, tem dois irmãos: Maesa e Jack, que não seguem a carreira de artística. Foto: reprodução/pinterest
  • Estudou no Warren Wilson College, onde desenvolveu interesses artísticos. Sua base acadêmica, portanto, contribuiu para uma visão crítica e a valorização da arte como forma de reflexão social.
    Estudou no Warren Wilson College, onde desenvolveu interesses artísticos. Sua base acadêmica, portanto, contribuiu para uma visão crítica e a valorização da arte como forma de reflexão social. Foto: reprodução
  • Sua estreia oficial no cinema aconteceu em
    Sua estreia oficial no cinema aconteceu em "The Ballad of Lefty Brown" (2017), atuando ao lado do pai. Tal experiência foi a largada para uma trajetória que rapidamente ganharia força. O jovem ator mostrou segurança e sensibilidade elogiáveis em seus primeiros papéis. Foto: reprodução
  • Ao brilhar em
    Ao brilhar em "Maus Momentos no Hotel Royale", interpretando Miles Miller, ganhou indicação ao Saturn Award de Melhor Ator Coadjuvante. Isso se tornou, portanto, um divisor de águas que consolidou sua presença em Hollywood. Foto: divulgação
  • Ainda em 2018, participou de
    Ainda em 2018, participou de "Os Estranhos: Caçada Noturna", explorando o gênero de terror. A performance do ator trouxe intensidade e vulnerabilidade ao personagem, o que ampliou seu alcance para públicos diferentes. Foto: reprodução/ imdb
  • No filme
    No filme "Them That Follow" (2019), Pullman mergulhou em uma narrativa sobre fé e comunidade em um papel que exigiu profundidade emocional e entrega total. Assim, provou sua habilidade em dramas densos. Foto: reprodução/ imdb
  • Na minissérie
    Na minissérie "Catch-22", interpretou Major Major. O personagem, irônico e peculiar, foi uma oportunidade de o ator se destacar fora do cinema. Afinal, mostrou sua versatilidade em televisão. Foto: reprodução/ imdb
  • Em
    Em "Top Gun: Maverick" (2022), Pullman viveu o tenente Robert “Bob” Floyd. O filme foi um sucesso mundial e ampliou sua visibilidade, uma vez que o ator conseguiu conquistar o público com carisma e autenticidade. Foto: reprodução/ imdb
  • No mesmo ano, estrelou
    No mesmo ano, estrelou "Press Play", um drama romântico com elementos de ficção científica. O papel explorou temas de amor e tempo, permitindo ao ator a chance de mostrar delicadeza em narrativas emocionais. Foto: reprodução/ imdb
  • Em The
    Em The "Starling Girl" (2023), Pullman interpretou um papel central em uma história sobre identidade e fé. Sua performance foi elogiada pela crítica, reafirmando sua força no cinema independente. Foto: reprodução/ instagram
  • Pullman foi escalado para o remake de
    Pullman foi escalado para o remake de "Salem’s Lot", baseado na obra de Stephen King. O projeto reforçou sua presença em produções de grande impacto e uma aposta em sua capacidade de liderar narrativas sombrias. Foto: reprodução
  • Em 2024, participou de
    Em 2024, participou de "Skincare", explorando temas contemporâneos. O filme trouxe uma crítica social envolta em suspense, e Pullman se destacou ao mostrar habilidade em papéis com temas atuais e provocativos. Foto: reprodução/ imdb
  • Depois do sucesso em
    Depois do sucesso em "Top Gun: Maverick", Pullman voltou a ganhar grande destaque como Sentinela em "Thunderbolts", produzido pela Marvel Studios em 2025. Não à toa, entrou na lista dos atores mais buscados ao redor do mundo no Google neste ano. Foto: reprodução/ imdb
  • Conhecido por unir vulnerabilidade e intensidade em seus papéis, costuma se entregar emocionalmente ao criar personagens e os tornam memoráveis. Ao mesmo tempo, evita estereótipos a fim de buscar profundidade em uma trajetória que mostra equilíbrio entre herança e autenticidade.
    Conhecido por unir vulnerabilidade e intensidade em seus papéis, costuma se entregar emocionalmente ao criar personagens e os tornam memoráveis. Ao mesmo tempo, evita estereótipos a fim de buscar profundidade em uma trajetória que mostra equilíbrio entre herança e autenticidade. Foto: reprodução/ instagram
  • Com projetos em andamento, Pullman segue em ascensão e já figura entre os atores mais promissores da nova geração, o que se reforça pelo apontamento de críticos que destacam sua capacidade de transitar entre gêneros. E o futuro aponta para papéis ainda mais desafiadores.
    Com projetos em andamento, Pullman segue em ascensão e já figura entre os atores mais promissores da nova geração, o que se reforça pelo apontamento de críticos que destacam sua capacidade de transitar entre gêneros. E o futuro aponta para papéis ainda mais desafiadores. Foto: reprodução/ instagram
  • Além da atuação, ele tem interesse por música e já tocou bateria em uma banda chamada The Surfing Magazines. Ao valorizar, ainda, literatura e artes visuais, molda sua sensibilidade artística. Essa pluralidade de interesses mostra um artista que busca inspiração em diferentes formas de expressão.
    Além da atuação, ele tem interesse por música e já tocou bateria em uma banda chamada The Surfing Magazines. Ao valorizar, ainda, literatura e artes visuais, molda sua sensibilidade artística. Essa pluralidade de interesses mostra um artista que busca inspiração em diferentes formas de expressão. Foto: reprodução/ pinterest
  • Lewis Pullman já namorou a atriz e cantora Rainey Qualley (filha de Andie MacDowell) e, mais recentemente, a modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford. Ainda assim, ele busca manter sua vida pessoal mais reservada. Tanto que não há registros públicos de casamento ou filhos.
    Lewis Pullman já namorou a atriz e cantora Rainey Qualley (filha de Andie MacDowell) e, mais recentemente, a modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford. Ainda assim, ele busca manter sua vida pessoal mais reservada. Tanto que não há registros públicos de casamento ou filhos. Foto: reprodução/ instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay