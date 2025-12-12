Entretenimento
Grandes vozes do jazz fizeram história na música mundial
-
A técnica do canto de Ella Fitzgerald a tornou uma sumidade da música popular dos Estados Unidos, em especial do jazz - estilo musical de origem afro-americana que tem em Nova Orleans o seu berço. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Originária do estado da Virgínia, a cantora formou com Billie Holiday e Sarah Vaughan uma espécie de santíssima trindade do jazz vocal. Veja a seguir uma lista das maiores vozes do gênero! Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Billie Holiday - Artista nascida em 7 de abril de 1915, na Filadélfia, destacou-se por modernizar o jazz em interpretações de canções como “Strange Fruit” e “Gloomy Sunday”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
A cantora teve uma trajetória pessoal dolorosa, com episódios de abuso sexual na infância e dificuldades financeiras que a levaram a se prostituir. Morreu precocemente aos 44 anos, de cirrose. Foto: Reprodução Flickr samkling
-
-
Sarah Vaughan - Cantora natural de Newark, em Nova Jersey, tinha técnica sofisticada que a fez uma voz adorada por lendários compositores e instrumentistas do jazz, como o saxofonista Charlie Parker e o trompetista e líder de orquestra Dizzy Gillespie. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Vaughan tinha uma forte atração pela música brasileira e levou essa paixão para discos. Em “O Som Brasileiro de Sarah Vaughan”, por exemplo, cantou versões em inglês para composições de Milton Nascimento, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Vinicius de Moares e dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle. Foto: Reprodução do Facebook Sarah Vaughan: Queen of Bebop
-
Louis Armstrong - Natural de Nova Orleans (4 de agosto de 1901), uma das personalidades mais representativas do jazz, foi um dos pioneiros do gênero e deu grande contribuição para a popularização do gênero. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Com sua voz de timbre único e carisma singular, o trompetista conquistou seu primeiro Grammy aos 63 anos. Em 1967, lançou ‘What a Wonderful World”, canção que o projetou mundialmente. Foto: Reprodução do X @ArmstrongHouse
-
Nat King Cole - Nascido em Montgmorey, no Alabama, começou a carreira musical como pianista com um estilo próprio, de toque mais suave que influenciou nomes importantes do instrumento, como Oscar Peterson e Diana Krall. Foto: Flickr The Library of Congress
-
Na década de 1940, Cole passou a se destacar como um cantor que combinava a voz rouca com uma emissão suave. Entre seus grandes sucessos estão “Nature Boy” e “Unforgettable”. Fumante inveterado, morreu de câncer de pulmão aos 45 anos. Foto: Domínio Público
-
-
Frank Sinatra - Um dos artistas mais populares e influentes do século XX, vendeu mais de 150 milhões de discos transitando por diversos gêneros musicais, incluindo o jazz. Foto: Reprodução de Youtube canal Frank Sinatra
-
Sinatra trilhou carreira sólida também como ator. Com atuação em cerca de 40 longas metragens, venceu o Oscar em 1954 como Melhor Ator Coadjuvante por “A um Passo da Eternidade”. Morreu em 1998, aos 82 anos. Foto: Domínio Público
-
Chet Baker - Natural de Yale, Oklahoma, é um dos principais representantes do chamado cool jazz, além de ser um dos maiores trompetistas da história. Seu canto sussurrado tornou-se uma marca. Foto: Flickr Jazz Voyeur
-
-
O maior sucesso da carreira de Chet Baker foi “Meu Funny Valentine”, que gravou com a banda de Gerry Mulligan em 1952. No dia 13 de maio de 1988, o músico foi encontrado morto na calçada do hotel em que estava hospedado, em Amsterdã, na Holanda. Foto: Michiel Hendryckx/Wikimédia Commons
-
Nina Simone - Nascida na Carolina do Norte em 1933, a compositora, pianista e cantora ficou muito associada ao jazz, mas passeou por vários estilos com grande desenvoltura, do clássico ao folk. Foto: Reprodução do Instagram @ninasimone
-
A pianista também ficou famosa por seu engajamento na luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Nina Simone morreu de causas naturais aos 70 anos, em 2003, no sul da França. Foto: Reprodução do Instagram @ninasimone
-
-
Tony Bennett - Ícone da música romântica e do jazz, chegou a ser classificado por Frank Sinatra como o maior cantor do mundo. Iniciou a carreira nos anos 50 e ganhou fama ao interpretar clássico do cancioneiro americano. Foto: Reprodução do instagram @itstonybennett
-
Nos seus últimos anos de carreira, Bennett participou de gravações com artistas da nova geração, como Amy Winehouse e Lady Gaga. Diagnosticado com Alzheimer em 2016, morreu sete anos depois, aos 96. Foto: Flickr Suis-Nous
-
Ray Charles - Cantor e pianista nascido na GeÃ³rgia, perdeu a visÃ£o aos seis anos devido a um glaucoma, o que nÃ£o impediu de desenvolver seu talento musical em diversos instrumentos. Aprendeu a ler e escrever mÃºsica em braile e seu canto teve influÃªncia de Nat King Cole. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @official.raycharles
-
-
Eleição da revista Rolling Stones situou Ray Charles como o segundo maior cantor da história. Morreu em 2004, aos 73 anos, por complicações de uma doença no fígado. Foto: Reprodução do Instagram @official.raycharles