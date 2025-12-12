Grandes vozes do jazz fizeram história na música mundial

O maior sucesso da carreira de Chet Baker foi “Meu Funny Valentine”, que gravou com a banda de Gerry Mulligan em 1952. No dia 13 de maio de 1988, o músico foi encontrado morto na calçada do hotel em que estava hospedado, em Amsterdã, na Holanda. Foto: Michiel Hendryckx/Wikimédia Commons