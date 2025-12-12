Reynaldo Gianecchini diz não ter mais vontade de fazer novelas

Na vida pessoal, foi casado com a atriz, jornalista e apresentadora Marília Gabriela de 1999 até 2006. Eles se conheceram em 1998 e, cinco meses depois, passaram a morar juntos. A diferença de idade, ela 25 anos mais velha, foi alvo de comentários maldosos ao longo da relação. Foto: Reprodução de video