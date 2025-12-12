Reynaldo Gianecchini diz não ter mais vontade de fazer novelas

Assine
  • Sua trajetória teatral, inclusive, é longa e inclui trabalhos como “Boca de Ouro”, “Peça sobre o Bebê”, “Cruel”, “Brilho Eterno” e o musical “Priscilla, A Rainha do Deserto”, entre outros títulos.
  • No cinema, em 2025, ele estrelou “Diminuta”, disponível na plataforma Belas Artes à La Carte, como Cristiano, um homem que retorna à Itália para superar uma crise pessoal e profissional. Lá, tenta se reconectar com a paixão de infância pelo saxofone, instrumento para o qual precisou aprender noções básicas durante a preparação.
  • Ele também já atuou em filmes como “Avassaladoras”, “Primo Basílio”, “Entre Lençóis”, “Divã”, “Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar”, “Se Puder… Dirija!”, “S.O.S. Mulheres ao Mar” e “Uma Família Feliz”.
  • Mais maduro, Reynaldo Cisoto Gianecchini Júnior, que nasceu em 12 de novembro de 1972, se considera menos dependente da aprovação externa e pretende priorizar projetos mais curtos, cinema e streaming.
  • Desse modo, neste momento da carreira, não tem interesse em retornar às novelas, mas permanece aberto a propostas que realmente o motivem.
  • Ainda assim, guarda carinho por sua trajetória na televisão, iniciada com “Laços de Família”, que completa 25 anos em 2025 e está disponível no Globoplay. Na trama exibida em 2000, ele interpretou Eduardo, um jovem médico envolvido em um triângulo amoroso com Helena, interpretada por Vera Fischer e Camila, vivida por Carolina Dieckmann.
  • Depois disso, participou de “As Filhas da Mãe” como Ricardo, protagonizou “Esperança” como Toni e fez uma participação especial em “Mulheres Apaixonadas”.
  • Em “Da Cor do Pecado”, interpretou os gêmeos Paco e Apolo, idênticos, porém opostos. Paco, um botânico rico, se apaixona por Preta enquanto ainda é noivo de Bárbara e, após um acidente, é dado como morto, passando a assumir a identidade de Apolo, um lutador humilde que acaba desaparecendo.
  • Em 2005, se destacou em “Belíssima” como Pascoal, um mecânico honesto que vive um romance com a sofisticada e divertida Safira, interpretada por Cláudia Raia.
  • Em 2007, protagonizou “Sete Pecados” como Dante, um homem íntegro que se apaixona por Clarice, vivida por Giovanna Antonelli.
  • Mais tarde, atuou na novela “Passione” como o vilão Frederico, cúmplice de Clara, papel de Mariana Ximenes, em um plano de vingança e enriquecimento.
  • Na Globo, ainda participou de “Em Família”, “Verdades Secretas”, “A Lei do Amor” e “A Dona do Pedaço”, sua última novela na emissora, exibida em 2019.
  • Seu contrato com a TV Globo terminou em 2021. Segundo o ator, a saída aconteceu de forma natural e alinhada ao desejo de assumir projetos próprios.
  • Reynaldo Gianecchini integra o elenco da série brasileira Bom Dia, Verônica, da Netflix, nas temporadas 2 e 3, no papel de Matias Carneiro. O personagem é um dos principais antagonistas da história e atua como líder de uma organização criminosa que se torna alvo das investigações conduzidas pela protagonista.
  • Na vida pessoal, foi casado com a atriz, jornalista e apresentadora Marília Gabriela de 1999 até 2006. Eles se conheceram em 1998 e, cinco meses depois, passaram a morar juntos. A diferença de idade, ela 25 anos mais velha, foi alvo de comentários maldosos ao longo da relação.
  • Em 2011, Gianecchini enfrentou um linfoma não Hodgkin. Ele havia sido internado inicialmente para tratar uma faringite crônica que provocou reação a antibióticos, mas exames detectaram um linfoma de células T angioimunoblástico. O diagnóstico o levou ao tratamento oncológico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
