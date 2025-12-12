Caso de mulher salva por Jon Bon Jovi chama atenção para o risco da depressão

A mulher estava do lado de fora da muleta de uma ponte de pedestres quando o músico se aproximou e tentou convencê-la a retornar. Ele conseguiu e, em seguida, a abraçou. Muitas vezes, quem sofre de depressão precisa de uma palavra ou um gesto amigo para superar um momento de desespero. Entenda melhor sobre essa doença. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais