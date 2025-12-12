Assine
Caso de mulher salva por Jon Bon Jovi chama atenção para o risco da depressão

    A mulher estava do lado de fora da muleta de uma ponte de pedestres quando o músico se aproximou e tentou convencê-la a retornar. Ele conseguiu e, em seguida, a abraçou. Muitas vezes, quem sofre de depressão precisa de uma palavra ou um gesto amigo para superar um momento de desespero. Entenda melhor sobre essa doença. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
    A depressão é um transtorno mental caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, falta de interesse em atividades cotidianas, e alterações de humor, sono, apetite e energia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    Os sinais também incluem isolamento social e comentários sobre sentimentos de inutilidade ou desesperança. A depressão pode afetar significativamente a vida pessoal e profissional Foto: imagens Freepik
    A tristeza é uma emoção normal e temporária em resposta a eventos negativos, enquanto a depressão é uma condição clínica persistente, com múltiplos sintomas, que dura semanas ou meses e afeta a capacidade. Foto: imagens Freepik
    A depressão afeta aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo uma das principais causas de incapacidade globalmente Foto: imagens Freepik
    Os Estados Unidos são o país com uma das maiores taxas, com mais de 10% da população diagnosticada com depressão. Ucrânia, Estônia, França e Austrália também têm altas taxas de depressão entre os habitantes. Foto: Wikimédia Commons
    Por outro lado , Japão, Singapura, México, Índia e Filipinas estão entre os países onde esse problema não é frequente. Foto: Imagens de Divulgação
    No Brasil, cerca de 11,5 milhões de pessoas, ou aproximadamente 5,8% da população, sofrem de depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão na América Latina. Foto: Reprodução Redes Sociais
    Estudos indicam um aumento na prevalência da depressão nas últimas décadas, possivelmente devido a fatores como maior conscientização, diagnósticos mais precisos, mudanças sociais, econômicas e a pandemia de COVID-19. Foto: imagens Freepik
    Adolescentes e adultos jovens, especialmente entre 18 e 25 anos, são mais propensos, mas a depressão pode afetar qualquer idade, incluindo idosos. As mulheres são geralmente mais afetadas que os homens. Foto: imagens Freepik
    Crianças podem ter depressão, embora os sintomas possam se manifestar de maneira diferente, como irritabilidade, queixas físicas frequentes, problemas escolares ou comportamentos regressivos. Foto: imagens Freepik
    O tratamento pode exigir uma equipe multidisciplinar formada por psicÃ³logo, psiquiatra, assistente social clÃ­nico, enfermeiro de saÃºde mental e terapeuta ocupacional. Foto: imagens Freepik
    O tratamento pode incluir terapia psicológica (como a terapia cognitivo-comportamental), medicação antidepressiva, mudanças no estilo de vida, apoio social e, em alguns casos, terapia eletroconvulsiva ou estimulação magnética transcraniana Foto: imagens Freepik
    O melhor é mudar o estilo de vida para desenvolver atividades que ajudam a recuperar o ânimo de forma espontânea. Envolver-se em hobbies como música, artesanato, jardinagem ou qualquer atividade prazerosa pode ajudar muito. Foto: imagens Freepik
    Manter conexões sociais e participar de grupos de apoio pode ajudar a melhorar o bem-estar mental, pois a pessoa encontra afinidades com outras pessoas. Foto: imagens Freepik
    Exercícios mentais, meditação e práticas de atenção plena ajudam a reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Uma terapia comportamental também pode auxiliar a afastar pensamentos negativos. Foto: imagens Freepik
    Praticar atividades fÃ­sicas como caminhar, correr, ioga e musculaÃ§Ã£o liberam endorfinas, ajudando a melhorar o humor. E atenuando pensamentos sombrios. Foto: imagens Freepik
