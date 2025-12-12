A vida trágica de Édith Piaf, cantora que inspira Madonna e Lady Gaga

Édith Piaf morreu em 10 de outubro de 1963, aos 47 anos, em Plascassier, no sul da França. O funeral, em Paris, reuniu mais de 40 mil pessoas e paralisou o trânsito da cidade. Milhares de fãs acompanharam o cortejo até o cemitério Père-Lachaise, onde Piaf foi sepultada ao som de suas próprias canções. Foto: Adrian Pingstone - Wikimédia Commons