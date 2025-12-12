Galeria
Autoridades acusam governo dos Estados Unidos de ‘esconder a verdade’ em documentário sobre vida alienígena
Com um engajamento digital massivo, o trailer de "The Age of Disclosure" superou 22 milhões de visualizações nas redes sociais desde seu lançamento, em janeiro. Foto: Divulgac?a?o
A obra tem demonstrado não só o interesse crescente do público acerca do assunto, mas também uma mudança no modo como Hollywood trata os fenômenos aéreos não identificados (UAPs, na sigla em inglês). Foto: Divulgac?a?o
Enquanto permanece nos cinemas para cumprir os requisitos de premiações, o tema tem "bombado" nas redes sociais. Foto: Albert Antony/Unsplash
Diversas hashtags tem dominado X, TikTok e Reddit, alimentando discussões entre entusiastas do assunto. Foto: Brett Jordan/Unsplash
Filmado ao longo de três anos, o filme inclui falas de figuras envolvidas em tentativas de aprovar legislações de transparência sobre UAPs, como os senadores Kirsten Gillibrand e Marco Rubio, atual Secretário de Estado. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
Entre os destaques está a declaração do ex-oficial Jay Stratton, que afirma ter visto pessoalmente naves e seres alienígenas. Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
"Eu vi, com meus próprios olhos, naves e seres não humanos", afirmou ele, que é o único indivíduo em todo o Departamento de Defesa que teve papel central nos três programas de investigação de UAPs. Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
A narrativa é conduzida por Luis Elizondo, ex-chefe do programa do Pentágono dedicado ao estudo de ameaças aeroespaciais. Foto: Divulgac?a?o
Ele entregou o cargo em 2017 em protesto contra o "excesso de sigilo" determinado pelo governo dos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o
A narrativa se desdobra em três atos com um ritmo mais cadenciado, buscando convencer céticos ao apresentar fatos extraordinários com alguma credibilidade. Foto: Divulgac?a?o
O 1º ato, por exemplo, detalha o notório incidente "Tic Tac" de 2004, no qual pilotos da Marinha norte-americana filmaram um objeto alongado de 12 metros sobre o Oceano Pacífico. Foto: Divulgac?a?o
Já o 2º ato se aprofunda no histórico de acobertamento, revelando décadas de investigações secretas, incluindo o "Programa Legacy", focado em engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
Por fim, o ato final culmina com políticos, militares e denunciantes unindo forças para exigir que os Estados Unidos revelem o que sabem de uma vez por todas. Foto: Hayes Potter/Unsplash
Ao menos até 12 de dezembro, o documentário só se encontrava disponível no Brasil para aluguel ou compra dentro da Amazon Prime Video, com o título “A Era do Desacobertamento”. Foto: Divulgac?a?o/Farah Films