Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca Annabelle, da ‘Invocação do Mal’, em turnê

Redação Flipar
  • Intitulada
    Intitulada "Devils on the Run Tour", a turnê servia para "apresentar" a boneca original em público. Foto: Divulgação
  • A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa.
    A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.
    Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel. Foto: Reprodução/Instagram
  • Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.
    Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.
    Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A boneca Annabelle, que inspirou a franquia
    A boneca Annabelle, que inspirou a franquia "Invocação do Mal", ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970. Foto: Reprodução/Facebook
  • Em 1970, uma mÃ£e comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.
    Em 1970, uma mÃ£e comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem. Foto: Montagem/ReproduÃ§Ã£o
  • Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.
    Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente. Foto: Reprodução/YouTube
  • Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.
    Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno. Foto: Domínio Público
  • Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.
    Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca. Foto: Divulgação
  • O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu
    O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu "Museu do Oculto", em Connecticut. Foto: Reprodução
  • Ainda assim, relatos dizem que Annabelle continuava
    Ainda assim, relatos dizem que Annabelle continuava "ativa": visitantes afirmam ouvir risadas, ver a boneca mudar de posição e até mesmo sentir uma presença maligna ao seu redor. Foto: Reprodução
  • Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.
    Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes. Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
  • Rivera era ex-membro das ForÃ§as Armadas dos EUA e chegou a trabalhar diretamente com Lorraine.
    Rivera era ex-membro das ForÃ§as Armadas dos EUA e chegou a trabalhar diretamente com Lorraine. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • O sucesso de
    O sucesso de "Invocação do Mal", lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com "Annabelle", de 2014. Foto: reprodução
  • O filme ainda ganhou duas continuações:
    O filme ainda ganhou duas continuações: "Annabelle 2: A Criação do Mal", lançado em 2017, e "Annabelle 3: De Volta Para Casa", lançado em 2019. Foto: Divulgação
