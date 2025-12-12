Ator recusa tratamento de câncer por causa de religião e morre aos 65 anos

Sua trajetória se encerrou como uma das mais lucrativas do cinema. Ao todo, seus filmes arrecadaram quase US$ 2 bilhões nas bilheterias globais. Nascido em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Val Kilmer começou sua carreira no teatro antes de se tornar um dos atores mais reconhecidos de Hollywood. Foto: wikimedia commons/ Georges Biard