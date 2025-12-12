Animais
Golden retriever encanta ao ‘cuidar’ de bebê sem a mãe presente
Em um dos episódios mais fofos, Ariane deixou Olívia na cozinha e pediu que Leona a distraísse. A cachorra se aproximou com delicadeza, oferecendo lambidas e brincadeiras para entreter a bebê. O flagra emocionou Ariane, reforçando sua decisão de permitir que filha e pet cresçam juntas. Foto: TikTok/@arianeoliveira_mua
Apesar de dúvidas de terceiros sobre riscos, o vídeo mostra a gentileza de Leona com Olívia. Mesmo sendo grande e desengonçada, a golden surpreende pela delicadeza e cuidado com a bebê. Cães tendem a reagir de forma protetora e afetuosa diante da presença de crianças pequenas. Foto: TikTok/@arianeoliveira_mua
Ariane compartilhou o registro no TikTok em 20 de abril de 2025, no perfil @arianeoliveira_mua. O vídeo viralizou, alcançando mais de 527 mil visualizações e milhares de comentários. A cena reforça como a convivência entre bebês e pets pode ser segura, especial e cheia de amor. Foto: TikTok/@arianeoliveira_mua
Regularmente, a raça golden retriever costuma protagonizar momentos fofura. Leo, de três anos, chamou a atenção da internet nos Estados Unidos ao interagir com uma estátua que segurava uma bolinha: o cão ficou obstinado no aguardo de um arremesso que não viria. O caso se deu em Denver, no Colorado. Foto: Instagram/itstheleos
A tutora gravou o vídeo da reação do cachorro, que latia e aguardava ansiosamente pelo lançamento, sem se dar conta de que tratava-se de uma estátua. Como a própria dona afirmou em sua rede social, "Leo está aprendendo da maneira mais difícil o quão irritante é quando alguém não escuta quando você diz 'solta'". Foto: Instagram/itstheleos
Já o pequeno Atlas Hill viralizou na internet com sua expressão de tristeza após voltar de férias com seus tutores. "Eu nasci para ser um cão de lago, isso não é justo", diz a legenda. Foto: Foto: Reprodução vídeo Instagram Atlas.The.Golden.boy
Essa raça de cães, por exemplo, é conhecida por ser dócil e não latir muito. Sua boca em forma de "sorriso" é um colírio para os olhos dos fãs dos golden. Espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia. Foto: Imagem de Magnus por Pixabay
E outra vantagem da raça é que costuma ser discreta, sem latir demais. Além do golden retriever, veja outras raças de cachorro conhecidas por não latirem muito. Foto:
Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 quilos em média e não são conhecidos por latir muito. Foto: Imagem de Kev por Pixabay
Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas muito por conta do clássico filme 101 Dálmatas, de 1961. Foto: Imagem de Trung Nguy?n por Pixabay
Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos. Foto: Imagem de Andrey_and_Olesya por Pixabay
Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do dono. Foto: pixabay
Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 centímetros e pesam 27 quilos. Foto: Imagem de Rob Raucci por Pixabay
Uma de suas principais características é ser muito fiel ao dono. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores — chegam até a 60 quilômetros por hora. Foto: Imagem de No-longer-here por Pixabay
Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los. Foto: Imagem de Léa Quertier por Pixabay
A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues ingleses são muito afetivos e adoram receber — e dar — amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630. Foto: Imagem Pixabay
Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis. Foto: Imagem de Ron por Pixabay
Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas. Foto: Imagem de Petra Göschel por Pixabay
Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo. Foto: Imagem de mike por Pixabay
O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado são apenas algumas das características desse adorável cachorrinho. Foto: Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao dono. Foto: Imagem de ???????? ???????? por Pixabay
Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 centímetros. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom. Foto: Imagem de Martin Tajmr por Pixabay
Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono. Foto: Imagem de trwirth por Pixabay
Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 quilômetros por hora, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida. Foto: Imagem de Michael por Pixabay
Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É também muito obediente. Foto: Imagem de Francesco Bovolin por Pixabay