Emma Myers: a carreira da atriz que é destaque na série ‘Wandinha’

No mesmo período, foi escalada para o elenco de “Um Filme Minecraft”, uma adaptação para as telonas do famoso game e que reuniu nomes como Jack Black, Jason Momoa e Danielle Brooks. Lançado em abril de 2025, a produção recebeu críticas mistas, mas se tornou um enorme sucesso comercial, figurando entre as maiores bilheterias do ano. Foto: Divulgação