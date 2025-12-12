Entretenimento
Bruno, da dupla com Marrone, revela motivo que o levou a perder 17 quilos
-
"Precisava emagrecer, mas não era porque as pessoas ficavam enchendo meu saco. Era eu mesmo, comigo mesmo", afirmou. O gatilho principal foi perceber que já não conseguia vestir o que gostava. Foto: Reprodução de vídeo / YouTube / André Piunti
-
"Na verdade, não usava mais as roupas que gostava, só as que cabiam. Comecei a perceber que a calça não fechava, o blazer já não cabia mais", disse. A transformação, segundo o cantor, devolveu a ele conforto e confiança. Foto: Reprodução de vídeo / YouTube / André Piunti
-
Marrone, recentemente, falou pela sobre a queda que sofreu durante um show no dia 10/05, em Goiânia. “Foi tudo muito rápido. Acho que pisei em falso e caí reto. Apaguei por mais ou menos um minuto”, contou ao Fantástico, da TV Globo. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Ele precisou levar 15 pontos na testa, quebrou cinco costelas e machucou a mão. A queda aconteceu no fim do show, quando ele foi até o público para entregar flores. Marrone caiu de uma altura de 3 metros e chegou a desmaiar antes de ser levado ao hospital. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
O parceiro Bruno acredita que uma luz forte no palco pode ter atrapalhado. Vale lembrar que, em 2024, o cantor fez cirurgia nos olhos para tratar um glaucoma, doença que pode causar perda da visão. Foto: Reprodução/TV Globo
-
No entanto, Marrone acha que se distraiu: “Nossa equipe é muito profissional. Eles sempre passam essa fita, o lugar que a gente pode ir, o lugar que a gente não pode ir. Acho que aquele dia eu estava um pouco distraído." Foto: Montagem/Reprodução
-
Marrone também afirmou que não estava bêbado: “Eu não bebo já tem mais de seis anos. Optei por cuidar mais da minha vida e minha saúde." Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Esse não é o primeiro susto vivido por Marrone. Em 2011, ele sobreviveu a um acidente de helicóptero. “São coisas da vida. Às vezes é para a gente abrir mais a nossa mente”, analisou o sertanejo. Foto: Montagem/Reprodução
-
José Roberto Ferreira, mais conhecido como Marrone, nasceu em Buriti Alegre. Ele e Bruno formam uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil por mais de três décadas. Foto: Divulgação
-
A dupla se formou em Goiânia, em 1988. Bruno é responsável pela 1ª voz e violão, enquanto Marrone faz a 2ª voz, além de tocar sanfona e violão. Foto: Flickr - Renan Katayama
-
-
Bruno nasceu em Goiânia, Goiás, em 22 de abril de 1969, enquanto Marrone nasceu em Buriti Alegre, Goiás, em 9 de novembro de 1964. Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação
-
Os dois se conheceram em 1985 e começaram a cantar juntos em bares e casas de shows em Goiás. O talento e a harmonia da dupla chamaram a atenção e logo conquistaram o público. Foto: reprodução
-
O grande sucesso veio em 2001 com o lançamento do álbum "Acústico ao Vivo", com hits como "Dormi na Praça" e "Vida Vazia". Ao longo dos anos, a dupla lançou diversos álbuns e singles de sucesso, incluindo "Por Um Minuto", "Choram as Rosas", "Boate Azul", entre outros. Foto: Reprodução
-
-
Eles ganharam inúmeros prêmios ao longo da carreira, incluindo um Grammy Latino em 2002. Com o tempo, Bruno e Marrone continuaram a evoluir seu estilo musical, incorporando elementos modernos ao sertanejo tradicional. Foto: Divulgação
-
Ao todo, a dupla já lançou 20 discos, contando os de estúdio e os ao vivo. Atualmente, Bruno e Marrone trabalham no projeto "Revivem Sua História", no qual regravam seus grandes sucessos em diferentes cidades pelo Brasil. Foto: Rubens Cerqueira/Divulgação