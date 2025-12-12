Assine
overlay
Início Galeria
Automobilismo e carros

Entenda em que circunstância Rubens Barrichello é considerado um campeão da Fórmula 1 de 2009

RF
Redação Flipar
  • Para contextualizar, esse campeonato é definido pela soma dos pontos conquistados pelos dois pilotos de cada equipe ao longo da temporada.
    Para contextualizar, esse campeonato é definido pela soma dos pontos conquistados pelos dois pilotos de cada equipe ao longo da temporada. Foto: Youtube/ FORMULA 1
  • Embora o título de pilotos tenha ficado com Jenson Button, Barrichello foi peça essencial para o sucesso da equipe, que usava motores Mercedes e o inovador difusor duplo.
    Embora o título de pilotos tenha ficado com Jenson Button, Barrichello foi peça essencial para o sucesso da equipe, que usava motores Mercedes e o inovador difusor duplo. Foto: Wikimedia Commons / Morio
  • A Brawn GP, que surgiu após a saída da Honda, surpreendeu o mundo ao dominar a temporada e superar potências como Renault e Ferrari. Button somou 95 pontos, Sebastian Vettel fez 84, e Barrichello terminou em terceiro com 77, garantindo seu nome entre os grandes da categoria.
    A Brawn GP, que surgiu após a saída da Honda, surpreendeu o mundo ao dominar a temporada e superar potências como Renault e Ferrari. Button somou 95 pontos, Sebastian Vettel fez 84, e Barrichello terminou em terceiro com 77, garantindo seu nome entre os grandes da categoria. Foto: Wikimedia Commons / Pat Guiney
  • Alvo de memes durante a carreira, Barrichello chegou a declarar que os brasileiros
    Alvo de memes durante a carreira, Barrichello chegou a declarar que os brasileiros "não sabem brincar" e teve que aturar gozações. Mas ele encara desafios. Pouco mais de um ano após se tornar embaixador de uma empresa de tecnologia especializada em soluções para o setor de iGaming, ele colhe louros de uma boa reputação. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • Em abril de 2024, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios.
    Em abril de 2024, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes.
    Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming.
    A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming. Foto: Foto Reprodução
  • A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade.
    A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade. Foto: Reprodução redes sociais
  • Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa.
    Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa. Foto: Foto Reprodução
  • A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar.
    A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • No início do segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” (
    No início do segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” ("Sucesso é com quem você corre"). O piloto trouxe, assim, reflexões sobre liderança, consistência e a importância de estar cercado por pessoas que compartilham seus valores. Foto: Divulgação SOFTSWISS
  • "Para ser um vencedor, é preciso ser consistente, trabalhar duro todos os dias e estar cercado por pessoas que que acreditam nos mesmos princípios", destacou Rubens Barrichello em sua palestra. A fala foi recebida com entusiasmo por líderes do setor e fãs do automobilismo presentes no evento. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos.
    O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos. Foto: Foto Reprodução
  • Em outubro de 2023, Rubens Barrichello também atuou fora das pistas. Participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan:
    Em outubro de 2023, Rubens Barrichello também atuou fora das pistas. Participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan: "Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar". Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
  • Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022.
    Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022. Foto: Foto Reprodução
  • Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria.
    Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria. "Se Fernando quiser que eu seja seu companheiro de equipe, estarei preparado", declarou o brasileiro na ocasião. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas.
    Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas. Foto: Divulgação SOFTSWISS
  • Em 1º de maio de 1994, o Brasil perdeu Ayrton Senna em um trágico acidente no GP de San Marino, na Itália. Poucos lembram, porém, que dois dias antes, durante os treinos de sexta-feira, outra tragédia quase ocorreu: Rubens Barrichello sofreu um grave acidente que por pouco não terminou de forma fatal.
    Em 1º de maio de 1994, o Brasil perdeu Ayrton Senna em um trágico acidente no GP de San Marino, na Itália. Poucos lembram, porém, que dois dias antes, durante os treinos de sexta-feira, outra tragédia quase ocorreu: Rubens Barrichello sofreu um grave acidente que por pouco não terminou de forma fatal. Foto: Reprodução/@oficialayrtonsenna
  • Seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar.
    Seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos.
    Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos. Foto: Divulgação
  • Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000.
    Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Durante o Grande PrÃªmio da Ãustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difÃ­ceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira.
    Durante o Grande PrÃªmio da Ãustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difÃ­ceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@rubarrichello
  • Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida.
    Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim
    A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim", com enorme decepção. Foto: Reprodução/ Sportv
  • Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006.
    Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro.
    Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro. Foto: Divulgação
  • A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993.
    A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Para quem gosta de números, Rubinho percorreu 14.463 voltas na elite do automobilismo.
    Para quem gosta de números, Rubinho percorreu 14.463 voltas na elite do automobilismo. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um número que foi recorde na modalidade por muito tempo.
    Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um número que foi recorde na modalidade por muito tempo. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • A primeira vitória aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecível para Rubens Barrichello.
    A primeira vitória aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecível para Rubens Barrichello. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions.
    Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions. Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Outra marca pra lÃ¡ de marcante em sua trajetÃ³ria na FÃ³rmula 1 sÃ£o os 68 pÃ³diuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores.
    Outra marca pra lÃ¡ de marcante em sua trajetÃ³ria na FÃ³rmula 1 sÃ£o os 68 pÃ³diuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@rubarrichello
  • Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1.
    Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1. Foto:
  • Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004).
    Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004). Foto: Reprodução/@rubarrichello
  • Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022.
    Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay