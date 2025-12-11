Estilo de Vida
Superstições comuns no Brasil: você tem alguma?
Devido à crendice originária da Idade Média que associavam gatos pretos a trevas e bruxarias, há muitas pessoas que ainda hoje consideram esses felinos portadores de má sorte. Foto: Reprodução Cazé TV
ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil! Foto: Imagem de Lenka Novotná por Pixabay
Influência da lua no corte dos cabelos - De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis. Foto: Imagem de Sergio Serjão por Pixabay
Planta espada de São Jorge - Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias. Foto: JOAN/Wikimédia Commons
Bater três vezes na madeira - Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim. Foto: Reprodução do Facebook Dr. Christina Nguyen
Onde estão as bolsas - Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chão provoca perda de dinheiro. A recomendação é deixá-las em cadeiras, mesas ou outras superfícies. Foto: Reprodução de Facebook
Desvire os chinelos! - Uma das mais sinistras superstiÃ§Ãµes prega que deixar chinelos de cabeÃ§a para baixo Ã© sinal de mau pressÃ¡gio para as mÃ£es. Por via das dÃºvidas, os deixe de posiÃ§Ã£o correta. Foto: Arquivo Pessoal
Elefante da fortuna - Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa. Foto: Imagem de Igor Schubin por Pixabay
Cuidado com escadas - Uma das mais famosas superstições diz que passar por baixo de escadas dá azar. Por via das dúvidas, é sempre melhor desviar do caminho. Foto: Flickr ARQBIKE
Varrer os pés - Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna. Foto: Reprodução Youtube canal Aline Lopes
Coceira nas orelhas - Outra crença muito famosa é a de que se a pessoa está com as orelhas coçando (ou esquentando) é porque alguém está falando mal dela. Foto: Reprodução do Youtube Canal Mata Curiosidade
Visitas desejáveis e indesejáveis - A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo. Foto: Reprodução de Youtube Canal Phantasmagoria
Brinde sem mau agouro - Brindar com os copos vazios atrai má sorte. Após o gesto de saúde, o ritual diz que se deve fazer contato visual com quem participa da saudação e beber. Foto: Imagem de Roberta Radini por Pixabay
O número 13 - No Brasil, essa numeração é cercada de amor e ódio. Para uns, traz sorte, enquanto outros a associam a azar. Foto: Imagem de Nicholas_Demetriades por Pixabay
Abrir o guarda-chuva dentro de casa - Uma antiga superstição diz que abrir o objeto nessas condições é fonte de muito azar. Foto: Flickr Renee DeKona
Quebrar o espelho - Essa superstição é tradicional, todo brasileiro conhece. Ela diz que um espelho quebrado resulta em sete anos de azar. Foto: Flickr rayza mazurek
Noivo que vê a noiva com o vestido - Outra superstição clássica diz que desde o noivado até o casamento o noivo não pode ver a amada com a roupa da cerimônia. Se isso acontecer, o casamento será um tormento. Foto: Imagem de Dominic Alberts por Pixabay
São Longuinho - Muitos brasileiros já fizeram a curta prece ao perder um objeto: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar ‘tal coisa’ dou três pulinhos”. Foto: Reprodução Redes Sociais
Comer aves na virada do ano - De acordo com esta crença, comer aves no Réveillon pode trazer um ano de retrocesso porque esses animais ciscam para trás. Foto: Imagem de Maria Teresa Piedrahita por Pixabay
